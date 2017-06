Kate del Castillo denuncia violación de DDHH ante la CIDH

WASHINGTON (AP) — Kate del Castillo acudió a la Comisión interamericana de Derechos Humanos para denunciar que el gobierno mexicano violó sus derechos humanos al filtrar a los medios de comunicación información que ella considera falsa.

“Fueron filtradas informaciones erróneamente del gobierno a las televisoras y los medios. Ahora me toca a mí reestablecer mi nombre otra vez”, dijo la actriz mexicana al llegar a la sede de la Organización de los Estados Americanos, en Washington. “Venimos aquí a presentar nuestra queja ante la OEA porque se han violado mis derechos humanos y en México no han hecho nada”.

Del Castillo mantuvo una reunión clandestina en México con Joaquín “El Chapo” Guzmán en el 2015 mientras el exlíder del cartel de Sinaloa estaba prófugo, según ha dicho con el fin de hacer una película. La actriz coordinó una entrevista que el actor Sean Penn le hizo a Guzmán mientras ella estaba presente.

La reunión impulsó una investigación de la justicia mexicana. En enero, una portavoz de la fiscalía del país dijo a la AP que no hay ninguna orden judicial contra Del Castillo y que la actriz solo ha sido "mencionada" en investigaciones criminales.

Federico Mery Sanson, abogado de la actriz, indicó que “como no se tuvo justicia en México, vinimos no a buscar justicia aquí en la Comisión, sino que venimos a reestablecer un criterio en derechos humanos”.

La estrella de “La Reina del Sur” e “Ingobernable” señaló que su carrera ha sido perjudicada por la reunión con el Chapo.

“Me ha afectado muchísimo. Se me han quitado varios contratos, no he podido trabajar como yo quisiera. Obviamente por el escarnio público a mi persona pues la gente piensa que tal vez soy culpable por todos los cargos que se me dieron”, indicó.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es un órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos.

___

Luis Alonso Lugo está en Twitter como https://twitter.com/luisalonsolugo