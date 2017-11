635x357 Kevin Spacey será reemplazado en filme de Ridley Scott. LINDSEY BAHR y JAKE COYLE (Associated Press)

LOS ÁNGELES (AP) — En una medida sin precedentes, Kevin Spacey quedará fuera de la película terminada “All the Money in the World” de Ridley Scott y será reemplazado por Christopher Plummer poco más de un mes antes de la fecha programada para su estreno.

Personas cercanas a la producción _que no estaban autorizadas para hablar públicamente_ dijeron el miércoles que Plummer ha comenzado de inmediato con la nueva filmación de las escenas en el papel de J. Paul Getty. Todas las escenas en las que aparecía Spacey serán filmadas nuevamente, según le dijeron las fuentes a The Associated Press. Se prevé que los coprotagonistas Mark Wahlberg y Michelle Williams participen.

Scott, conocido como un director eficiente, pretende mantener la fecha de estreno para el 22 de diciembre.

Simon Halls, publicista del director, confirmó el cambio el miércoles por la noche.

Se había previsto que la cinta tuviera su estreno mundial en el festival de cine AFI Fest en Los Ángeles el 16 de noviembre, pero fue retirada a principios de esta semana debido a los reportes de acoso sexual que rodean a Spacey, el cual también fue despedido de la serie televisiva “House of Cards”. Además, su publicista y su agencia de talentos dejaron de colaborar con él.

“All the Money in the World” estaba lista para un lujoso estreno en la temporada de premios por parte de su distribuidora Sony Pictures Entertainment, y su campaña publicitaria, protagonizada por Spacey en forma prominente, ya lleva aproximadamente un mes ante los ojos del público. Pero sus planes quedaron en duda desde que la reputación de Spacey se vino abajo la semana pasada con acusaciones de acoso que crecen a diario.

La película hace una crónica de los eventos que rodearon el secuestro de John Paul Getty III, de 16 años, y los intentos de su madre para convencer a J. Paul Getty, su abuelo multimillonario, de que pagara el rescate.

Presuntamente Plummer, de 87 años, fue el actor que Scott eligió primero para el papel de J. Paul Getty, pero el director fue presionado para que escogiera a un intérprete más afamado. Probablemente Plummer es mejor conocido por “The Sound of Music”. Ganó su primer Oscar en 2012 por la película “Beginners”.

Una de las personas cercanas a la producción dijo que el plan de Scott tomó a Sony por sorpresa, pero el estudio está respaldando el cambio.