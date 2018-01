Mila Kunis es la Mujer del Año del Hasty Pudding de Harvard

CAMBRIDGE, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Mila Kunis, quien dejó su marca en dos series televisivas de comedia y fue nominada a un Globo de Oro por su trabajo en la gran pantalla, fue nombrada Mujer del Año el martes por el grupo Hasty Pudding Theatricals de la Universidad de Harvard.

Kunis será honrada por la organización de teatro universitario más antigua de Estados Unidos por ser una de las "actrices más codiciadas, vivaces y cautivadoras" de Hollywood.

"La hemos visto tanto en la pantalla grande como en la chica desde que éramos jóvenes y estamos deseosos de celebrar sus logros de un modo verdaderamente único y memorable", dijo la coproductora de Hasty Pudding Theatricals, Annie McCreery, al hacer el anuncio.

Kunis fue postulada a un Globo de Oro por su interpretación de Lily en "Black Swan" (“Cisne negro”) de 2010.

Más recientemente ha protagonizado cintas como "Bad Moms" y "A Bad Moms Christmas" y acaba de terminar la producción de "The Spy Who Dumped Me", que se estrena en agosto.

Quizás es más conocida por su papel de Jackie Burkhart en "That '70s Show" y como la voz de Meg Griffin en la serie animada "Family Guy".

La actriz nacida en Ucrania será homenajeada el 25 de enero con un desfile por las calles de Cambridge seguido por un discurso humorístico, o “roast”, en el cual recibirá su caldera con pudín.

Desde 1951 Hasty Pudding ha nombrado a una Mujer del Año. Ganadoras previas incluyen a Debbie Reynolds, Elizabeth Taylor, Lucille Ball y Octavia Spencer, quien fue agasajada el año pasado.

El Hombre del Año de 2018 aún no ha sido anunciado.