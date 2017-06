Lin-Manuel une a famosos a beneficio de inmigración

NUEVA YORK (AP) — Lin-Manuel Miranda ha puesto a Hollywood a cantar los temas de su exitoso musical "Hamilton" a beneficio de una coalición de organizaciones sin fines de lucro enfocadas en inmigración.

Entre los famosos que han participado en su reto #Ham4All están Ben Stiller, Kelly Clarkson y el astro de los Golden State Warriors Stephen Curry.

El reto llama a los participantes a donar dinero y a hacerse un video cantando su tema favorito de "Hamilton" y publicarlo en las redes sociales. El dinero recaudado va a la coalición de Miranda Immigrants: We Get the Job Done (Inmigrantes: Nosotros Hacemos el Trabajo).

El músico y dramaturgo también lanzó el miércoles un video para "Immigrants (We Get the Job Done)". La canción toma su título de una línea del musical e incluye al astro de "The Night Of" Riz Ahmed, junto con los raperos K'naan, Snow Tha Product y el puertorriqueño Residente.