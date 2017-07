635x357 Madonna inaugura unidad pediátrica en Malaui. MESFIN FEKADU (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — La unidad pediátrica de un hospital de Malaui, que Madonna empezó a construir hace dos años, realizó su primera cirugía la semana pasada y será inaugurada oficialmente el 11 de julio, informó la cantante.

El Instituto Mercy James de Cirugía Pediátrica y Cuidados Intensivos, ubicado en el Hospital Central Queen Elizabeth en la ciudad de Blantyre, comenzó a operar discretamente y es el primero de su tipo en Malaui. Se construyó en colaboración con el Ministerio de Salud de Malaui.

“Cuando ves los ojos de niños necesitados, donde quiera que estén, un ser humano quiere hacer de todo y todo lo posible para ayudar y en mi primera visita a Malaui me comprometí a hacer eso”, dijo Madonna en un comunicado a The Associated Press.

"Me gustaría agradecer a todos lo que me han acompañado en este increíble viaje. Lo que comenzó como un sueño para Malaui y sus niños se ha convertido en una realidad y no podríamos haberlo hecho sin su apoyo”, dijo.

Madonna ha adoptado cuatro niños de Malaui: David Banda, Mercy James, Stelle y Estere. El pabellón del hospital fue nombrado en honor a Mercy de 11 años.

La organización caritativa de la estrella pop, Raising Malawi, ha construido escuelas en Malaui y financió la nueva unidad pediátrica que comenzó a ser construida en 2015. Madonna, de 58 años, visitó el lugar el año pasado.

La unidad incluye tres salas en operación para cirugía infantil, una clínica y un pabellón con 45 camas. Permitirá al hospital Queen Elizabeth duplicar el número de cirugías para niños y proporcionarles la importante atención pre y post operatoria. También incluye una sala de juegos, una estructura al aire libre para jugar y murales curados por Madonna y otros artistas.

Sarah Ezzy, directora ejecutiva de Raising Malawi, dijo que la organización ha trabajado con el hospital desde 2008, para ayudar al encargado de cirugías pediátricas, el doctor Eric Borgstein, a desarrollar un programa de entrenamiento.

"El cuidado intensivo pediátrico no es algo que haya existido formalmente en Malaui. No ha habido ninguna capacitación al respecto, no es parte del currículo en una escuela de enfermería o médica. La gente tiene que salir del país para practicar”, dijo Ezzy en una entrevista. "Esta unidad está junto a la universidad de medicina y enfermería así que será un hospital en el que puedan aprender y enseñar”.

Trevor Neilson, quien trabaja en Charity Network y ha asesorado los esfuerzos filantrópicos de Madonna en los últimos seis años, dijo que "sólo alguien como Madonna podría hacer esto, si no fuera Madonna se habrían rendido hace mucho tiempo”.

“Cientos de miles, si no es que millones de vidas se salvarán por el hospital en el curso de su operación”, agregó Neilson, quien ha colaborado en proyectos caritativos con Bill Gates, el expresidente estadounidense Bill Clinton y Bono de U2.

Madonna fundó Raising Malawi en 2006 para combatir la pobreza entre los niños huérfanos y vulnerables de Malaui.

"Malaui ha enriquecido a mi familia más de lo que podría haber imaginado. Es importante para mí asegurarme de que todos mis hijos del país tengan una fuerte conexión con la tierra que los vio nacer, y es igualmente importante mostrarles que juntos como humanos tenemos el poder de cambiar el mundo para mejorarlo”, dijo Madonna.

_____

En internet:

http://www.raisingmalawi.org/