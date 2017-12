Margot Robbie planea volver a patinar esta Navidad

LOS ANGELES (AP) — Margot Robbie aprendió a patinar sobre hielo para "I, Tonya" y le encantó, pero no ha podido volver a ponerse los patines desde entonces.

La actriz dice que las gracias sobre hielo están prohibidas en la mayoría de los contratos cinematográficos por motivos de seguridad, y ha pasado todo el año trabajando. Pero ahora que terminó de filmar tres películas, planea montarse en los patines como parte de sus planes de fin de año.

"Quiero volver a patinar durante las fiestas de Navidad", dijo. "He estado consistentemente bajo contrato este año y no me han permitido patinar sobre hielo".

Además de haberle dado a la actriz un nuevo deporte que disfrutar, "I, Tonya" le dio resultados dignos de premios. La película recibió tres nominaciones al Globo de Oro y dos a los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla la semana pasada, incluyendo menciones para Robbie.