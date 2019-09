Michael Kors rinde homenaje al estilo estadounidense el 11/9

NUEVA YORK (AP) — No hubo banderas, pero la colección que Michael Kors presentó en la Semana de la Moda de Nueva York fue en gran medida un homenaje patriótico al saludar a la moda estadounidense con diseños que incluyeron desde atuendos náuticos elegantes hasta vestidos clásicos femeninos y extravagancias de lunares.

El desfile del miércoles, último día oficial de la semana de la moda, coincidió con uno de los días más solemnes en Nueva York: el aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Y aunque no se hizo ninguna referencia a los atentados, el show irradió no sólo orgullo estadounidense sino temas de amor y paz, con un suéter con la palabra "HATE" (ODIO) tachada y la música del coro juvenil Young People's Chorus de la ciudad, que serenó a los presentes con los clásicos "American Pie" de Don McLean, "This Land is Your Land" de Woody Guthrie y "Love Train" de los O'Jays.

Kors dijo a The Associated Press que se inspiró en muchos hilos de la experiencia estadounidense, desde el recientemente reimaginado musical de Broadway "Oklahoma" hasta sus propios ancestros.

"Recibimos de regalo pruebas de ADN — de hecho (la modelo) Gigi Hadid me las envió — y nos las hicimos. Caí en cuenta de que nunca había estado en Ellis Island, lo cual es una locura para un neoyorquino nativo", dijo en alusión al islote frente a Manhattan por donde los inmigrantes ingresaban al país en la primera mitad del siglo pasado. "Fuimos y conseguimos los registros de llegada de mi bisabuela y ella tenía 14 años, tenía 10 dólares, literalmente no tenía nada... Salí de ahí sintiéndome increíblemente patriótico porque pensé en el hecho de que ella construyó un negocio, crio una familia y su sueño era cruzar el río a Brooklyn".

También se inspiró, por supuesto, en la moda estadounidense.

"Es mirar la ropa deportiva que, ey, nosotros la inventamos. Estados Unidos no es la tierra del vestido de fiesta”, dijo. “El mundo viste de ropa deportiva... que está encontrando este maravilloso equilibrio entre el poder y el glamour".

Con ese fin, el desfile incluyó una mezcla de atuendos deportivos casuales y vestidos brillantes que recordaron el glamuor de Hollywood en la era de Rita Hayworth.

Gigi Hadid lució un vestido negro con adornos plateados y mangas largas acampanadas con tela extra en las caderas; otra modelo llevó un blazer azul con botones dorados y hombreras exageradamente grandes. Hubo un traje de baño entero salpicado de pequeñas anclas metálicas, un enterito negro con cinturón y bordes dorados, usado por Bella Hadid, y un extravagante traje a cuadros rojo con blanco que incluyó blazer, pantalones cortos y un brasiere, combinados con sandalias blancas.

Las actrices Yalitza Aparicio, Nicole Kidman y Kate Hudson estuvieron entre las estrellas que asistieron al evento a orillas de Brooklyn, en un invernadero decorado con una variedad de árboles y plantas.

Aparicio, nominada a un Oscar a principios de año por su trabajo en "Roma", llevó un vestido plateado cruzado con volantes diseñado por Kors y conversó con Kidman antes del show.

"Michael Kors fue uno de los primeros diseñadores que me brindó sus diseños para vestirme durante la temporada de premios", dijo la actriz mexicana, "así que tengo la oportunidad de tener una nueva experiencia en el mundo de la moda".

La actriz Lucy Hale se deshizo en elogios para el diseñador: "Michael Kors es simplemente icónico. Es tan clásico, tan agradable. Esto corona mi semana de la moda y me pareció una manera maravillosa de terminar una semana increíble".