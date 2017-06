635x357 Michael Moore dona 10.000 dólares a Shakespeare in the Park.

NUEVA YORK (AP) — El cineasta Michael Moore, que este verano hará su debut en Broadway en un espectáculo en solitario, anunció el lunes que donará 10.000 dólares al festival veraniego de teatro Shakespeare in the Park de Nueva York, después de que el evento perdiera financiamiento de patrocinadores por su polémica producción de “Julio César”.

Moore indicó que donaría el dinero _su adelanto por “The Terms of My Surrender” al programa de Public Theater después de que los patrocinadores corporativos Bank of America y Delta retirasen su mecenazgo a “Julio César”.

La obra, que terminó sus presentaciones el 18 de junio, mostraba al personaje del título caracterizado como Donald Trump en el momento de su asesinato. En dos ocasiones, el espectáculo en vivo fue interrumpido por manifestantes que subieron al escenario y más tarde fueron detenidos. La policía también investiga amenazas contra la esposa del director de la obra.