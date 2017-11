635x357 Michael Oreskes de NPR es despedido por acusaciones de acoso. DAVID BAUDER (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Michael Oreskes fue despedido el miércoles de su puesto como jefe de noticias de National Public Radio (NPR) tras acusaciones de dos mujeres que afirman que las besó abruptamente mientras ellas revisaban posibilidades de trabajo cuando él era jefe del buró de Washington del New York Times en la década de 1990.

Oreskes, a quien NPR había puesto bajo licencia tras un reporte del martes del Washington Post sobre estas acusaciones, dijo lamentar profundamente lo ocurrido con las personas a las que afectó.

“Mi comportamiento fue equivocado e inexcusable, y acepto toda la responsabilidad”, dijo.

Jarl Mohn, presidente y director general de NPR, dijo que había pedido y aceptado la renuncia de Oreskes. Chris Turpin, vicepresidente de programación y operación de noticias de NPR fue nombrado jefe temporal de noticias en la cadena de radio.

El artículo del Post señalaba que las dos mujeres, quienes hablaron con el diario bajo condición de permanecer en anonimato, habían reportado el comportamiento de Oreskes a NRP el mes pasado. Tras el reporte del Post, NPR dijo que Oreskes había sido amonestado después de un incidente aparte ocurrido en 2015 en el que una productora se quejó de que la hizo sentirse incómoda durante una cena cuando Oreskes habló sobre sexo y le preguntó sobre su vida personal.

“Algunos me han preguntado si se necesitaron reportes noticiosos publicados para que nosotros emprendiéramos la acción”, dijo Mohn. "La respuesta es no. Habíamos emprendido acciones, algunos pasos eran visibles y otros no, habíamos implementado un proceso y seguimos ese proceso”.

Mohn dijo que no podía dar más detalles sobre el caso porque la única manera de hacer que los miembros del personal presentaran sus denuncias era mantener confidencial el proceso.

“Cuando alguien, especialmente alguien en poder, viola una política y actúa de manera inapropiada, o toma pasos que no contribuyen a construir un lugar de trabajo positivo, esto afecta con la confianza”, dijo.

Oreskes fue vicepresidente y editor administrativo en jefe de The Associated Press del 2008 hasta 2015 cuando se unió a NPR. También tuvo varios puestos en el Times, cuya vocera Danielle Rhoades Ha dijo el martes que la organización noticiosa está revisando el caso.

Oreskes es la más reciente figura mediática que enfrenta acusaciones por acoso sexual. El lunes NBC News despidió a su colaborador político Mark Halperin tras enfrentar acusaciones por un comportamiento inadecuado con mujeres con las que trabajó en ABC. El presidente y editor de New Republic, Hamilton Fish, fue puesto bajo licencia tras acusaciones contra él y Leon Wieseltier, colaborador editorial en The Atlantic, fue despedido después de que numerosas mujeres dijeran que habían sido acosadas sexualmente por él.