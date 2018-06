Miles asisten al funeral de XXXTentacion

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Miles de admiradores del fallecido XXXTentacion cantaron sus canciones e hicieron una señal de "X'' en un estadio de Florida el miércoles mientras la gente se formaba por horas para pasar frente al ataúd donde se encontraba recostado el rapero con una chaqueta de mezclilla y dos guirnaldas a los lados.

Había guardias de seguridad a ambos lados del ataúd, rodeado de rosas negras y hojas plateadas, así como una fila de luces que iluminaron el escenario en el BB&T Center en Sunrise, Florida con capacidad para 20.000 asistentes.

Unas bocinas tocaban canciones del rapero que fue asesinado a tiros la semana pasada a los 20 años, cuando salía de una tienda de motocicletas en su auto deportivo eléctrico de lujo, de acuerdo con la policía fue un aparente robo. La policía arrestó a un sospechoso y el miércoles identificó a otro hombre como persona de interés.

Familiares y amigos en una zona acordonada llevaban puestas camisetas negras que decían "Bad" de un lado y "No more pain" (no más dolor) en la espalda. La entristecida multitud se agitó cuando comenzaron a sonar canciones populares y muchos comenzaron a saltar y a levantar las manos mientras gritaban las letras.

De camino hacia la arena así como en el escenario cerca del ataúd, muchos fans lloraban abiertamente, se daban las manos y abrazaban entre sí. Un fan que se identificó como Choice Bison dijo que XXXTentacion representaba la esperanza y la energía.

“¿Cuál era su don? No tener miedo, no tener miedo”, dijo Bison. “Siempre nos preguntamos lo que la gente piensa de nosotros y él tenía la hermosa habilidad de que no le importara lo que nadie dijera, que no le importara lo que pensara nadie y entregarnos su ser auténtico”

XXXTentacion, quien tenía rastas y tatuajes en la cara, era una estrella en ascenso que había conseguido certificaciones platino por sus altas ventas y abordaba temas como prejuicios y depresión en sus canciones. También fue criticado por su mal comportamiento y tuvo múltiples arrestos, incluyendo cargos por golpear y abusar gravemente de su novia.

Otro fan, Andrew Cusumano, dijo que la vida de XXXTentacion se terminó demasiado pronto.

"Lo escuchaba casi a diario en los últimos dos años, era alguien en quien veía yo mucho potencial y deseaba seguir su carrera”, dijo Cusumano. "Me parecía que iba a estar en la industria por mucho tiempo, veía todos sus videos y la forma en la que interactuaba con gente. Era genuinamente una persona buena y quería rendirle honor hoy”.

Dedrick Williams, de 22 años, fue arrestado la semana pasada y acusado del asesinato. No se ha declarado culpable o inocente.

La policía del condado de Broward dijo el miércoles que los detectives quieren interrogar a otro hombre, Robert Allen, de 22 años, sobre la información que podría tener acerca del homicidio. Los investigadores divulgaron fotografías de Allen, incluyendo una tomada el día que XXXTentacion fue asesinado. Allen no ha sido acusado de ningún delito.

Tras su muerte, XXXTentacion llegó a la cima de la lista Billboard Hot 100 con "Sad!" y sus dos álbumes llegaron a los primeros diez puestos. Billboard reportó que en un comienzo la canción llegó al séptimo puesto y esta semana regresó del puesto 52 al primero superando a "Nice for What" de Drake.

_____

El periodista de The Associated Press Curt Anderson en Fort Lauderdale contribuyó a este despacho.