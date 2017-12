635x357 Muere la autora de novelas de misterio Sue Grafton. JOHN ANTCZAK (Associated Press)

LOS ANGELES (AP) — Sue Grafton, autora de la popular serie de novelas de misterio “El Alfabeto del Crimen” murió en Santa Bárbara a los 77 años.

Grafton estaba acompañada por su familia, incluyendo a su esposo Steven Humphrey, cuando murió el jueves después de una batalla de dos años contra el cáncer, publicó su hija, Jamie Clark, en el sitio de la autora.

“Aunque sabíamos que esto iba a pasar fue inesperado y rápido. Había estado bien hasta hace unos pocos días y luego las cosas pasaron pronto”, señala el mensaje.

Grafton comenzó su serie del alfabeto en 1982 con "A is for Alibi" (“A de adulterio”) y su más reciente libro, “Y is for Yesterday" (aún sin título en español), fue publicado en agosto.

"Muchos de ustedes saben que ella era inflexible al negarse que sus libros fueran convertidos en películas o programas de televisión y de la misma manera nunca permitiría que un escritor fantasma escribiera por ella”, publicó su hija. “Por esos motivos y por nuestro profundo y perdurable amor y respeto por nuestra querida y dulce Sue, en lo que nos concierne como familia, el alfabeto terminará en Y".

Humphrey dijo que Grafton había tenido problemas para encontrar una idea para "Z'' mientras recibía tratamiento y perdía peso.

"Nada se ha escrito”, dijo a The Associated Press en entrevista telefónica. "No hay Z".

Mientras que agregó riendo: “Nadie en esta familia usará la letra Z de nuevo”.

La heroína ficticia de la serie, la detective privada del sur de California Kinsey Millhone, era el alter ego de Grafton, dijo la autora al diario The Seattle Times este año.

“Soy introvertida, así que hacer la mitad de lo que hace Kinsey está más allá de mis pobres capacidades", dijo Grafton. "Pero es divertido vivir su vida sin culpas”.

Su esposo estaba de acuerdo en que Grafton era Kinsey.

“Sí, como dijo Sue, 'somos un espíritu en dos cuerpos, y ella tiene el buen cuerpo’”, dijo Humphrey.

Aunque Grafton envejeció su heroína no tanto.

"Cuando comencé ella tenía 32 y yo 42. Ahora ella tiene 39 años y yo 77. Así que hay un poco de injusticia aquí, pero ella es soltera”, dijo a la radio NPR este año. "Ella se ha casado dos veces, no tiene hijos, no tiene mascotas, no tiene plantas en su casa”.

Grafton dijo que deseaba llegar al final del alfabeto con "Z is for Zero".

La autora comenzó a escribir a los 18 años y terminó su primera novela a los 22. "A is for Alibi" fue la octava novela que escribió y la tercera que publicó.

El su blog dijo que las ideas le venían de todas partes.

"Leo diarios, libros de texto sobre crimen. Platico con investigadores privados, oficiales de policía, administradores de prisiones, médicos, abogados, criminalistas. Las ideas están por todas partes”, dijo.

Nació en Louisville, Kentucky. Grafton se mantuvo cercana a sus raíces y dividía su tiempo entre una casa ahí y su casa en California. Además de su esposo y su hija Jamie Clark, le sobre vive otra hija, Leslie Twine, y su hijo Jay Schmidt.

Los restos de Grafton serán cremados y la familia realizará un funeral privado el domingo. También habría homenajes en Louisville y Nueva York.