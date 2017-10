Mujer alemana dice que Polanski la violó en 1972

GINEBRA (AP) — Una mujer alemana presentó una denuncia argumentando que el cineasta Roman Polanski abusó sexualmente de ella hace 45 años en un centro vacacional en Suiza cuando ella era una adolescente, dijeron el miércoles las autoridades suizas.

Renate Langer, 61, presentó la denuncia la semana pasada en una comisaría en la ciudad norteña de St. Gallen. Dijo que Polanski la violó en febrero de 1972 en su casa en Gstaad, conocida ciudad vacacional alpina, según la policía y la fiscalía estatal de la región.

El abogado francés Herve Temime, que representa a Polanski, dijo a The Associated Press que aún no ha hablado del tema con el cineasta.

La AP no suele identificar por nombre a personas que dicen ser víctimas de abuso sexual, pero Langer habló públicamente en una entrevista con el New York Times publicada esta semana.

Polanski, de 84 años, ha estado fugitivo de la justicia estadounidense desde que huyó a Francia en 1978 tras declararse culpable de haber tenido relaciones sexuales ilícitas con una menor de edad en California. Su víctima tenía entonces 13 años. Este verano, ella le pidió a un juez que desechara el caso de hace 40 años contra el director, que solo puede transitar libremente entre Francia, Suiza y su Polonia natal.

Langer dijo al Times que esperó para reportar el supuesto abuso en gran parte porque le preocupaban sus padres. Su papá murió el pasado verano, su madre hace dos años.

No está claro el motivo por el cual Langer presentó la denuncia en la ciudad si Gstaad pertenece a la jurisdicción de la región de Berna, señaló el portavoz policial Florian Schneider. Polanski posee un chalet en Gstaad y pasó tiempo allí peleando su posible extradición a Estados Unidos entre 2009 y 2010.

El caso sería trasladado el miércoles a las “autoridades competentes” en Berna, indicó la fiscalía de St. Gallen. Esa oficina decidirá si seguirá adelante con el caso.

Según el Times, Langer dijo que fue a Gstaad porque Polanski había mostrado interés en contratarla para una película. Trabajaba como modelo en Munich en ese entonces. Le dijo al Times que Polanski la violó en un cuarto de su casa.

Polanski estaba en Suiza el lunes con su esposa, la actriz francesa Emmanuelle Seigner, y asistieron a una función de su nueva película en el Festival de Cine de Zurich, el thriller en francés "Based on a True Story", que Seigner coprotagoniza.