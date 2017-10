Niegan la entrada a EEUU al actor Charlie Heaton por drogas

LOS ÁNGELES (AP) — El actor de “Stranger Things” Charlie Heaton vio negada la entrada a Estados Unidos la semana pasada después de que se encontraran restos de cocaína en su equipaje cuando llegó a Los Ángeles, según indicó un miembro de las fuerzas de seguridad.

Un perro de aduanas olió el equipaje de Heaton a su llegada al aeropuerto internacional de Los Ángeles el pasado sábado y los agentes encontraron una pequeña cantidad de cocaína, indicó el funcionario.

A Heaton, ciudadano británico, se le negó la entrada a Estados Unidos en el aeropuerto y se le envió de vuelta a Londres. No fue detenido y no se presentaron cargos.

El funcionario no estaba autorizado a comentar el asunto de forma pública y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Heaton interpreta a Jonathan Byers en la serie sobrenatural de Netflix. Su representante no respondió en un primer momento a una petición de comentarios.