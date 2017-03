Nueva novela de Isabel Allende se publicará en junio

NUEVA YORK (AP) — La próxima novela de Isabel Allende se titula "Más allá del invierno" y será publicada en junio por la editorial Penguin Random House, anunció la autora chilena el martes por la noche en su página de Facebook.

Aunque dijo que "ya publicaremos más detalles", Atria Books, que publicará la edición en inglés en el otoño boreal bajo el título de "In the Midst of Winter", dijo recientemente a The Associated Press que se trata de una historia de amor que transcurre entre Brooklyn y Suramérica, sobre un estudioso de los derechos humanos y una inmigrante de Guatemala.

Según Atria, un sello de Simon & Schuster, la historia comienza con una tormenta de nieve, un encuentro fortuito en Brooklyn y un flash back a Chile y Brasil en los años 70.

Con ventas que superan los 65 millones de libros, Allende es una de las novelistas más populares del mundo. Sus éxitos literarios incluyen "La casa de los espíritus", "Eva Luna" e "Hija de la fortuna", entre muchos otros.