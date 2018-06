Ola de libros pro-Trump se avecina en EEUU

NUEVA YORK (AP) — En un año dominado por best sellers anti-Trump como "Fire and Fury" y "A Higher Loyalty", la derecha conservadora contraataca con sus propios libros.

En los próximos meses se publicarán al menos una docena de libros a favor del presidente estadounidense Donald Trump y/o en contra de la investigación rusa. Van de recuentos de los exfuncionarios de la Casa Blanca Sean Spicer y Anthony Scaramucci, quienes han defendido a Trump pese a sus tiempos tumultuosos en Washington, a libros de comentaristas asiduos en Fox News como Jeanine Pirro, Alan Dershowitz y el exrepresentante Jason Chaffetz.

El ataque encabezado por Trump contra la investigación del asesor especial Robert Mueller por sus lazos con Rusia durante la campaña tiene en estos textos su flanco literario.

"Creo que tenemos varios libros que buscan ser el anti-'Fire and Fury'", dijo Eric Nelson, director editorial de Broadside Books, un sello conservador de HarperCollins Publishers que está publicando "The Deep State: How an Army of Bureaucrats Protected Barack Obama and Is Working to Destroy Donald Trump" de Chaffetz y "The Russia Hoax: The Illicit Scheme to Clear Hillary Clinton and Frame Donald Trump" de Gregg Jarrett.

No se prevé que ninguna de las publicaciones próximas alcance la popularidad de "Fire and Fury", el éxito de Michael Wolff que vendió más de un millón de ejemplares, o de "A Higher Loyalty" de James Comey, que vendió cientos de miles. Comey, el director del FBI que Trump despidió el año pasado, describió al presidente como "poco ético, y desconectado de la verdad y de los valores institucionales". El libro de Wolff encabezó titulares con una cita del exasesor de Trump Steve Bannon, quien etiquetó de "traidora" una decisión de Donald Trump Jr. y otros de reunirse en el verano del 2016 con un abogado ruso argumentando tener información incriminadora sobre Hillary Clinton, la candidata presidencial demócrata.

Pero las ventas han sido sólidas para los libros pro-Trump, algunos promovidos en Fox y otros medios conservadores y por el presidente mismo. Según NPD BookScan, que sigue alrededor del 85% de las ventas impresas, "Let Trump Be Trump" de Corey Lewandowski y David Bossie ha vendido más de 100.000 ejemplares desde que se publicó en diciembre, "Trump's America" de Newt Gingrich más de 50.000 desde principios de junio y "Killing the Deep State" de Jerome Corsi más de 60.000 desde mayo.

"Liars, Leakers, and Liberals: The Case Against the Anti-Trump Conspiracy" de Pirro estuvo entre los 300 libros más vendidos de Amazon.com tres semanas antes de su publicación. El libro de Jarrett, que Trump calificó como "¡UNA LECTURA IMPRESCINDIBLE!" en un tuit en mayo, llegó al top 300 un mes antes de salir.

"Hay una audiencia allá afuera y estamos tratando de atenderla", dijo Rolf Zettersten, fundador y editor del sello conservador Center Street, cuyos autores incluyen a Gingrich, Lewandowski, Scaramucci y Pirro. Zettersten fundó el sello con sede en Nashville, parte del Hachette Book Group, en el 2004 como una editorial de libros dirigidos al estadounidense medio. Dijo que la elección de Trump creó un mercado más amplio para obras de actualidad.

"Creo que indica que estamos más polarizados que en años pasados", dijo.

Las editoriales suelen ir en contra del partido que controla la Casa Blanca. Las presidencias de Bill Clinton y Barack Obama trajeron una ola de best sellers conservadores y contribuyeron al auge de comentaristas críticos como Glenn Beck, Ann Coulter y Bill O'Reilly. Mientras George W. Bush estuvo al mando, los liberales respondieron con publicaciones de Paul Krugman, Michael Moore, David Corn y muchos otros. Al Franken, quien aún no era político, escribió el éxito de ventas de 2003 "Lies and the Lying Liars Who Tell Them: A Fair and Balanced Look at the Right". Docenas de libros contra Trump han salido a la luz desde que asumió la presidencia y el número sigue creciendo.

Pero las próximas publicaciones a favor de Trump refuerzan la diferencia entre su presidencia y la de sus antecesores. Cuando Richard Nixon enfrentaba el escándalo de Watergate en los años 70, pocos libros salieron en su defensa y ninguno se compara con el impacto de "All the President's Men" (“Todos los hombres del presidente”), el best seller de los reporteros de investigación del Washington Post Bob Woodward y Carl Bernstein. El libro más notable a favor de Nixon fue "The Personal Nixon: Staying on the Summit" de 1974, del rabino simpatizante Baruch M. Korff, quien entonces dijo que lo financió personalmente.

Ahora el movimiento conservador está mucho más organizado y la publicación es mucho más rápida, pero el riesgo también podría ser mayor. El historiador presidencial Michael Beschloss apuntó que Trump, a diferencia de Nixon, "no solo está en posición de postularse a una reelección sino que también enfrenta una votación a mitad de legislatura en la que su nivel de aprobación será un factor importante". Elizabeth Drew, autora y reportera política veterana, tuvo dificultades para citar cualquier libro pro Nixon durante los años de éste en la Casa Blanca. Llamó los libros a favor de Trump un "fenómeno" único de su presidencia.

"Trump es el primero de los presidentes en problemas que lucha contra su investigación con tanta firmeza", dijo.