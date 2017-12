Opera de Nueva York suspende a director James Levine

NUEVA YORK (AP) — La Ópera Metropolitana de Nueva York anunció el domingo que ha suspendido su relación con James Levine, su director de orquesta de mucho tiempo, mientras se resuelve una investigación sobre las acusaciones que lo implican en conducta sexual indebida.

“El señor Levin no participará en ninguna actividad de la Met, como dirigir presentaciones programadas en la Met esta temporada”, dijo la Opera Metropolitana de Nueva York en un comunicado.

La Met decidió que su pesquisa sea dirigida por el ex fiscal federal Robert J. Cleary, actual jefe de investigaciones del despacho jurídico Proskauer Rose.

La medida de suspender a Levine fue tomada un día después de que el New York Post fuera el primero en informar que uno de los acusadores señaló haber tenido sexo cuando era adolescente con Levine. Los directivos de la Met dijeron haber tenido conocimiento el año pasado de un informe policial y anunciaron que emprendían una investigación. Después, el domingo, The New York Times publicó relatos similares de otros dos hombres que denunciaron actos de Levine relacionados con conducta sexual indebida.

“Con base a estos nuevos trascendidos, la Met ha adoptado la decisión de actuar de inmediato mientras esperamos el resultado de la investigación”, dijo Peter Gelb, gerente general de la Met. “Esta es una tragedia para aquellos cuyas vidas fueron afectadas”.

Un correo electrónico dirigido al representante de Levine para que hiciera declaraciones sobre las acusaciones no fue respondido de momento.

Las acusaciones contra Levine, uno de los directores de música clásica más prominentes en el mundo, son las más recientes dentro de la cadena de denuncias de conducta sexual indebida que han alcanzado a personalidades del mundo del entretenimiento y la prensa y que han conmocionado a la nación desde las lanzadas en octubre contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein.

Levine fue director musical de la Met de 1976 a 2016, cuando asumió el cargo de director musical emérito.

Levine ha sufrido diversos problemas de salud, incluso Parkinson en los últimos años, pero tenía previsto dirigir varias producciones esta temporada.