Oprah elige "Behold the Dreamers" para su club de lectores. HILLEL ITALIE (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Imbolo Mbue, cuya primera novela "Behold the Dreamers" fue seleccionada por Oprah Winfrey para su club de lectores, le debe en parte su vida a la famosa anfitriona de talk-shows.

"Hace años, fui a la biblioteca en Falls Church, Virginia, un día para alquilar un libro y vi un estante que solo tenía libros seleccionados para el club de lectores de Oprah", dijo Mbue, de 36 años, a The Associated Press en una entrevista telefónica reciente. "Uno de los libros que llamó mi atención fue 'Song of Solomon' de Toni Morrison. Después de leerlo, quedé tan maravillada que pensé quizás tratar de escribir yo también".

"Behold the Dreamers" se publicó en el 2016 y ganó el premio PEN/Faulkner de ficción, un honor que han recibido escritores como Philip Roth y Ann Patchett. El libro narra la historia de un inmigrante de Camerún que se convierte en chofer de un ejecutivo de Lehman Brothers poco antes de la crisis financiera del 2008.

En el anuncio hecho el lunes por la cadena de Winfrey OWN y su revista “O”, Winfrey dijo que "Behold the Dreamers" era tanto actual como atemporal.

"Es sobre la raza y la clase, la economía, la cultura, la inmigración y el peligro de la mentalidad Nosotros vs. Ellos", expresó en un video. "Y debajo de todo eso está el corazón y el alma de la familia, el amor, la búsqueda de la felicidad y el verdadero significado de un hogar".

Winfrey ha impulsado a otros autores debutantes en años recientes, entre ellos Ayana Mathis con "The Twelve Tribes of Hattie" y Cynthia Bond con "Ruby". Comenzó su club en 1996 y desde entonces ha ayudado a que docenas de libros sean best-sellers.

El año pasado le dio un gran impulso a "The Underground Railroad" de Colson Whitehead, que terminó ganando el Premio Nacional de Literatura y el premio Pulitzer. A escasas horas del anuncio del lunes, "Behold the Dreamers" había saltado de la casilla No. 2.493 a la No. 6 on en la lista de éxitos de ventas en Amazon.com.