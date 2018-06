635x357 Panic! At the Disco crea organización por DDHH. Associated Press

NUEVA YORK (AP) — Brendon Urie, vocalista de Panic! At the Disco, creó una organización por los Derechos Humanos llamada Highest Hopes Foundation.

El rockero dijo el jueves que la organización no lucrativa apoyará a “comunidades sujetas a discriminación o abuso por género, raza, religión, orientación sexual e identidad de género”.

Panic! At the Disco destinará 1 dólar de cada boleto de su gira “Pray for the Wicked" en Estados Unidos para Highest Hopes. La gira comienza el 11 de julio en Minneapolis y pasará por arenas como el Madison Square Garden de Nueva York y el Staples Center en Los Angeles.

Panic! At the Disco lanzó su álbum debut en 2005. La banda ha reducido su número de miembros originales a lo largo de los años y ahora solo se mantiene Urie, quien estará acompañado por otros músicos para la gira.

Su disco "Death of a Bachelor" de 2016 le valió una nominación al Grammy al mejor álbum de rock. Panic! At the Disco lanzó su nuevo álbum, "Pray for the Wicked", la semana pasada.

http://www.highesthopes.org