635x357 Policía: Abogados de Smollett se reúnen con investigadores. DON BABWIN (Associated Press)

CHICAGO (AP) — Los abogados del actor de "Empire" Jussie Smollett se reunieron el miércoles con fiscales e investigadores de la policía, informaron autoridades.

El vocero de la policía Anthony Guglielmi dijo que no sabía si Smollett asistiría a la reunión o los temas específicos que se tratarían. Rechazó confirmar reportes sobre que se habían emitido órdenes para investigar los registros telefónicos y bancarios de Smollett.

Los abogados de Smollett, Todd Pugh y Victor P. Henderson, no respondieron a las solicitudes de comentarios que se les hicieron el miércoles.

Smollett, quien es negro y gay e interpreta a Jamal Lyon en la exitosa serie de Fox TV, dijo que los hombres lo atacaron cerca de las 2 a.m. el 29 de enero mientras caminaba a su casa desde una tienda de emparedados Subway en el centro de Chicago. Señaló que lo golpearon y le profirieron insultos racistas y homófobos además de que le gritaron "Este es un país MAGA” — una aparente referencia al eslogan de campaña del presidente Donald Trump, "Make America Great Again" — antes de ponerle una soga al cuello y escapar.

Fox Entertainment y 20th Century Fox Television emitieron un comunicado el miércoles diciendo que Smollett "sigue siendo un profesional consumado en el set" y que su personaje no será retirado de la serie. El comunicado surge tras reportes de que el personaje dejaría la serie en medio de la investigación policiaca por el supuesto ataque.

Los investigadores revisaron cientos de horas de videos privados y públicos de la zona en la que Smollett dijo que fue atacado pero no pudieron encontrar imágenes del momento en el que lo golpearon. Sí encontraron y divulgaron imágenes de dos personas que querían interrogar. La semana pasada la policía detuvo a dos hermanos en el Aeropuerto Internacional Chicago's O'Hare cuando regresaban de Nigeria y los interrogaron por el ataque. También revisaron el apartamento de los hombres.

Los hombres, que fueron identificados en múltiples medios por su abogado como Abimbola "Abel" y Olabinjo "Ola" Osundairo, estuvieron detenidos casi 48 horas bajo sospecha de atacar a Smollett antes de ser liberados el viernes. El vocero de la policía Anthony Guglielmi dijo la semana pasada que los reportes de medios sobre que el ataque fue un engaño no habían sido confirmados por los detectives del caso, pero el sábado dijo que los hombres proporcionaron información que había “cambiado la trayectoria de la investigación”. También dijo que los detectives habían solicitado otra entrevista con Smollett.

La abogada de los Osundairo, Gloria Schmidt, no ha respondido a múltiples solicitudes de comentarios de The Associated Press.

La principal fiscal de Chicago, la fiscal del condado de Cook Kim Foxx, se retiró de la investigación el martes, de acuerdo con un breve comunicado enviado por una vocera.

"Por exceso de precaución, se tomó la decisión de retirarse para atender posibles dudas de imparcialidad basadas en la familiaridad con posibles testigos en el caso”, dijo la vocera Tandra Simonton. No proporcionó otros detalles sobre cómo estaba familiarizada Foxx con alguien en el caso y dijo que la fiscal no haría otros comentarios. El primer asistente de Foxx, Joe Magats, supervisará el caso, dijo la oficina.