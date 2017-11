635x357 Policía de NY construye caso de violación contra Weinstein. COLLEEN LONG (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Las denuncias de violación de una actriz contra el magnate del cine Harvey Weinstein son creíbles y los investigadores están recabando evidencia para un caso penal, dijo el viernes la policía de Nueva York.

El jefe de detectives Robert Boyce dijo que los investigadores han interrogado a la actriz Paz de la Huerta, quien acusó públicamente a Weinstein de violarla dos veces en el apartamento de ella en el 2010.

Boyce dijo que los detectives encontraron creíble la historia de la actriz de “Boardwalk Empire" y corroboraron partes de su declaración.

De la Huerta contactó a la policía el 26 de octubre, dijo el funcionario.

Entre los factores que hicieron que su historia fuera creíble: "La capacidad de articular cada minute del crimen, dónde estaba ella, dónde se conocieron, dónde sucedió y lo que él hizo", dijo Boyce.

La representante de Weinstein, Sallie Hofmeister, no respondió de inmediato un email en busca de declaraciones.

De la Huerta dijo a CBS News que la primera violación ocurrió en octubre del 2010 luego que Weinstein la llevó a su casa después de una fiesta, insistió en tomar un trago en el apartamento de la actriz y abusó de ella por la fuerza. La segunda violación ocurrió en diciembre del 2010 después que Weinstein fue a su apartamento. Ella había estado bebiendo y no estaba en condiciones de dar su consentimiento, dijo la actriz, según CBS.

En una sesión informativa de la policía, Boyce dijo de Weinstein que "si esta persona estuviera todavía en Nueva York, y esto fuera reciente, iríamos de inmediato y lo arrestaríamos, sin duda. Pero estamos hablando de un caso de siete años y tenemos que avanzar con la recolección de evidencia primero".

Los investigadores podrían buscar una orden de arresto, lo que requiere una orden de la corte, o remitir la evidencia a fiscales para que las acusaciones pasen a un juzgado de instrucción que busque una acusación.

La fiscalía de Manhattan dijo que un fiscal superior investigará las denuncias, pero no proporcionó detalles.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de abuso sexual a menos que éstas hablen públicamente, como lo ha hecho De la Huerta.

La investigación llega un mes después de que el New York Times sacara a la luz denuncias de acoso sexual contra Weinstein, quien fue despedido de la compañía que cofundó y expulsado del sindicato de productores y la organización que otorga los premios Oscar.