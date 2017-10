Policía de NY revisa acusaciones contra Weinstein

NUEVA YORK (AP) — Detectives de Nueva York revisan las acusaciones por abuso sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein.

El vocero del Departamento de Policía de la ciudad Peter Donald dijo el jueves que los investigadores tratan de determinar si hay denuncias adicionales contra Weinstein. Esto incluye revisar los archivos de la policía para ver si alguna mujer había reportado previamente abusos cometidos por Weinstein.

Hasta ahora no se han encontrado otras quejas, dijo, fuera de un caso conocido que llevó a una investigación en 2015, pero el departamento ha pedido a cualquiera con información sobre Weinstein se ponga en contacto con el departamento.

Más de una decena de mujeres, incluyendo a las actrices Angelina Jolie, Ashley Judd y Gwyneth Paltrow, dijeron en artículos recientes del New York Times y la revista New Yorker, que Weinstein las había acosado o abusado sexualmente de ellas. Weinstein fue despedido el domingo de The Weinstein Co., el estudio que cofundó con su hermano.

Detectives en la unidad especial para víctimas del Departamento de Policía de Nueva York recibieron la instrucción de identificar y hablar con cualquier víctima potencial, incluyendo a las mujeres que hablaron sobre sus incidentes con Weinstein en un artículo reciente del New Yorker, de acuerdo con un funcionario al tanto del tema que habló con The Associated Press bajo condición de permanecer en anonimato.

En el reportaje del New Yorker, la exactriz Lucia Evans dijo que Weinstein la obligó a tener sexo oral en 2004 cuando ella era estudiante universitaria.

Por lo menos una mujer no identificada más dijo que fue violada por Weinstein, pero el artículo no reveló cuándo ocurrió esto. Una tercera mujer, la actriz Asia Argento, dijo a la revista que Weinstein le hizo sexo oral a la fuerza en 1997 en un hotel de Francia.

De acuerdo con la ley de Nueva Yok obligar a alguien a tener sexo oral por medio de amenazas o fuerza física es un delito grave. No existe un periodo para que prescriban estos cargos.

Weinstein, a través de una vocera, ha negado cualquier conducta sexual no consensuada con alguna mujer. Dijo el miércoles en Los Angeles que espera tener una segunda oportunidad y necesita “recibir ayuda”.

Los detectives de Nueva York ya investigaron a Weistein una vez, en 2015, cuando una modelo italiana dijo que el ejecutivo la toqueteó en los pechos y otras partes del cuerpo. Los detectives le pusieron un micrófono con el que grabaron una plática entre la mujer y Weinstein, en la que él trataba de convencerla de entrar a su habitación de hotel.

“¿Por qué me tocaste el pecho ayer?”, preguntó la modelo de 22 años en la grabación publicada por el New Yorker.

“Por favor, lo siento, simplemente entra, estoy acostumbrado a eso. Por favor, vamos”, le respondió Weinstein.

Pero el fiscal de distrito de Manhattan Cyrus R. Vance Jr. dijo que no había suficiente evidencia para presentar cargos. Vance dijo que los “mejores abogados” de su oficina examinaron la evidencia antes de decidir abandonar la investigación, menos de dos semanas después de que la mujer hiciera sus acusaciones.

"Yo al igual que ellos estaba muy perturbado por los comentarios de la grabación, obviamente es estremecedor”, dijo Vance. “Pero al final de cuentas operamos en una corte de leyes, no de opinión pública. Y nuestros fiscales especializados en crímenes sexuales determinaron que este no iba a ser un caso comprobable, así que se tomó la decisión de no avanzar más”.

La policía investigó la acusación de 2015 como un caso de tocamiento a la fuerza, un delito menor con un límite de dos años para presentar cargos. El caso ha prescrito desde entonces.