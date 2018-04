Principal acusadora de Cosby sube al estrado, pide justicia

NORRISTOWN, Pennsylvania, EE.UU. (AP) — La principal acusadora de Bill Cosby subió al estrado el viernes durante su nuevo juicio por abuso sexual y declaró ante un segundo jurado que el comediante la noqueó con tres pastillas azules y luego la agredió en su residencia a las afueras de Filadelfia en el 2004.

"Estaba débil. No tenía fuerzas. Simplemente no pude combatirlo", dijo Andrea Constand al confrontar una vez más al actor de 80 años en la corte, luego que su primer juicio terminó sin veredicto.

Su desgarrador recuento de abuso fue notablemente similar al que dio en el juicio del año pasado, y los nuevos jurados escucharon con atención y tomaron notas mientras Constand describía cómo Cosby — el tipo bueno y famoso al que consideró un amigo y mentor — traicionó su confianza.

Constand, que trabajaba como administradora del equipo de baloncesto femenino de la Universidad de Temple, la alma mater del comediante, dijo que Cosby le ofreció pastillas y un trago de vino luego que ella dijo que estaba "estresada" porque iba a presentar su renuncia para irse a estudiar masaje terapéutico en su Canadá natal. Él calificó las pastillas como sus "amigas" y le dijo que la "ayudarán a tranquilizarse".

En vez, dijo Constand, las pastillas le hicieron perder el conocimiento. Cuando despertó, Cosby la estaba penetrando con los dedos y poniendo la mano de ella sobre su pene. Dijo que quería que Cosby parara pero que no pudo siquiera hablar. Trató de mover los brazos y las piernas, pero no le respondieron.

Constand dijo que se despertó entre las 4 y las 5 a.m. y encontró su sostén sobre su cuello y los pantalones a medio abrochar. Dijo que Cosby la detuvo cuando se disponía a irse: "Todo lo que dijo es que había un panqué y té en la mesa y 'está bien', y entonces me fui".

"Me sentí realmente humillada. Estaba en shock. Y realmente confundida", dijo Constand.

Cosby ha dicho que le dio a Constand el medicamento para resfriados Benadryl y que ella consintió el encuentro sexual. Se espera que enfrente un intenso interrogatorio de la defensa, que busca presentarla como una "timadora" que le tendió una trampa al comediante en busca de dinero.

El abogado de Cosby, Tom Mesereau, dijo el martes al jurado en alegato inicial que Constand tenía problemas para pagar sus cuentas, acumuló enormes deudas en sus tarjetas de crédito y dirigió una tima financiera hasta que se "sacó el premio gordo" en el 2006, cuando Cosby le pagó 3,4 millones de dólares para resolver una demanda civil que presentó luego que el fiscal de distrito de la época desestimó el caso.

En el estrado, Constand declaró el viernes que no tiene nada que ganar financieramente ahora que quiere ver a Cosby encerrado.

"Señorita Constand, ¿por qué está aquí?", le preguntó la fiscal Kristen Feden.

"Por justicia", dijo Constand.

Constand declaró que Cosby ya le había hecho antes insinuaciones sexuales, pero que esto no le preocupó. Como una atlética exjugadora profesional de baloncesto, confiaba en que podría manejarlo.

"Pensé que era un poco absurdo, dado que el señor Cosby era solo un poco más joven que mi abuelo", dijo Constand sobre el interés sexual que el comediante le había demostrado. "Era un hombre casado, y yo no mostré ningún interés en él en lo absoluto. Pero no me sentí amenazada, y no lo juzgué".

La de Constand es la única denuncia de docenas que han llevado a cargos penales contra Cosby. De ser hallado culpable, el otrora astro de la TV conocido por la exitosa serie de comedia familiar "The Cosby Show" podría ser sentenciado a hasta 10 años de prisión por cada uno de los tres cargos de asalto indecente agravado que enfrenta.

La AP no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de violencia sexual a menos que éstas lo autoricen, como Constand lo ha hecho.

