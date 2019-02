635x357 Productores de “Empire” retiran a Smollett de dos episodios. DON BABWIN (Associated Press)

CHICAGO (AP) — El personaje del actor Jussie Smollett en "Empire" será retirado de los últimos dos episodios de la temporada ante su arresto y acusación por montar un ataque racista y homófobo contra sí mismo el mes pasado en el centro de Chicago, anunciaron los productores de la serie de Fox TV el viernes.

El anuncio surgió un día después de que Smollett se entregara a la policía y compareciera en la corte acusado de un cargo por el delito de desorden público agravado por presentar una denuncia falsa ante la policía y de que saliera de prisión tras pagar una fianza.

“Aunque estas acusaciones son muy perturbadoras, hemos puesto nuestra confianza en el sistema legal mientras avanza el proceso”, dijeron los productores ejecutivos de “Empire” Lee Daniels, Danny Strong, Brett Mahoney, Brian Grazer, Sanaa Hamri, Francie Calfo y Dennis Hammer en un comunicado. "También estamos conscientes de los efectos de este proceso en el elenco y los miembros de la producción que trabajan en el programa y para evitar alterar más el set, hemos decidido retirar personaje de Jamal de los últimos dos episodios de la temporada".

Smollett, quien es negro y gay, interpreta a un personaje homosexual en la serie que retrata a una familia que trabaja en la industria musical.

La policía dijo que Smollett planeó el ataque falso porque estaba molesto con su salario y quería promover su carrera. Antes del ataque también envió una carta amenazante al estudio de Chicago donde se graba "Empire", dijo la policía.

Las autoridades presentaron el caso contra Smollett, y la versión que surgió el jueves sonaba como la de un cineasta que escribió, actuó y dirigió un cortometraje.

Los fiscales dijeron que Smollett proporcionó instrucciones detalladas para que sus cómplices le ayudaran a montar el ataque en enero, incluyendo instrucciones sobre los insultos específicos que debían decirle, pedirles que gritaran “país MAGA” (en referencia al slogan de campaña del presidente Donald Trump “Make America Great Again”) e incluso señalar una cámara de vigilancia que pensaba que grabaría la golpiza.

"Creo que el señor Smollett lo quería en cámara”, dijo el superintendente de la policía Eddie Johnson el jueves durante una conferencia de prensa. "Pero desafortunadamente esa cámara en especial no apuntaba en esa dirección”.

El equipo legal de Smollett emitió un comunicado el jueves calificando al actor como un “hombre con un carácter impecable e integridad que feroz y solemnemente defiende su inocencia”. El comunicado calificó la conferencia de prensa de Johnson como un “espectáculo organizado por las autoridades”.

“La presunción de inocencia, una piedra angular en la búsqueda de la justicia, fue pisoteada a expensas del señor Smollett", señala el comunicado.

Smollett gana más de 100.000 dólares por episodio, de acuerdo con una persona cercana a la situación. La persona habló bajo condición de permanecer en anonimato porque se trata de detalles relacionados con salarios. El estudio rechazó hacer comentarios sobre el salario del actor.

Como suele ocurrir con las series de televisión exitosas, los miembros regulares del elenco de "Empire" recibieron un aumento de sueldo como parte de las extensiones de contrato surgidas tras la renovación del drama para su segunda temporada, señaló la persona.

Smollett es uno de los actores regulares de la serie.

La periodista the The Associated Press Lynn Elber en Los Angeles contribuyó a este despacho.