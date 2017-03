Rapero Wiz Khalifa coloca flores en tumba de Pablo Escobar

BOGOTÁ (AP) — La visita del rapero estadounidense Wiz Khalifa a la ciudad de Medellín fue rechazada el lunes por el alcalde de esta ciudad, Federico Gutiérrez, quien la calificó como "apología del delito" luego que el rapero colocara flores en la tumba del extinto narcotraficante Pablo Escobar.

Khalifa, conocido por éxitos como "See You Again" con Charlie Puth y "Black and Yellow", publicó en Instagram una serie de fotografías en las que aparece en el cementerio de Montesacro, a las afueras de Medellín, frente a la lápida de Escobar.

El rapero de 29 años estuvo el pasado viernes en Medellín para dar un concierto y también fue invitado al Festival Estéreo Picnic, que se realizó en días recientes en Bogotá.

El alcalde de Medellín, en una entrevista con la emisora Blu Radio, señalo que "este tipo en vez de haberle llevado flores a la tumba de Pablo Escobar, lo que debió hacer como cualquier persona es haberle llevado flores a las víctimas de la violencia que generó el narcotráfico y que la generó por tantos años".

Gutiérrez opinó en la entrevista que es por series televisivas que glorifican a figuras como Escobar que estas personas están llegando a Colombia a visitar a sus "héroes".

"Todo el mundo feliz en el exterior viendo a este señor como un ídolo y aquí hay que hacer un pacto con toda la sociedad colombiana", dijo. "No volvamos héroes a personas que tanto daño nos hicieron".

El alcalde no nombró ninguna serie en particular, pero en años recientes se han transmitido con éxito producciones como "Narcos" de Netflix y "Pablo Escobar: el patrón del mal" de Caracol Televisión, entre otras.

"Miren a lo que terminamos llegando", señaló. "A estas personas se las han mostrado como héroes y eso es lo que estamos recibiendo hoy de muchos visitantes que vienen a visitar a sus héroes, hacen apología del delito, es un tema doloroso. Miles de víctimas que dejó todo este fenómeno, miles de civiles muertos, miles de policías y soldados muertos y hay gente que le parece muy gracioso hacerle homenaje a estas personas. Realmente esto da indgnaci0n, dolor y rabia".

Escobar, el narcotraficante más buscado en Colombia y Estados Unidos, fue el fundador del Cartel de Medellín. Llamado el Patrón, fue abatido por las autoridades colombianas el 2 de diciembre de 1993 en Medellín.