635x357 Roban joyas “invalorables” de la Bóveda Verde de Dresde. DAVID RISING y FRANK JORDANS (Associated Press)

BERLÍN (AP) — Ladrones ingresaron la madrugada de lunes la Bóveda Verde de Dresde, uno de los museos más antiguos del mundo, y extrajeron tres juegos de joyas “invalorables” del siglo XVIII que según las autoridades alemanas serían imposibles de vender en el libre mercado.

El tesoro de Augusto el Fuerte de Sajonia se estableció en 1723 y hoy contiene unos 4.000 objetos de oro, piedras preciosas y otros materiales, expuestos en el Palacio Real de Dresde.

Las autoridades dijeron que al parecer los ladrones abrieron sólo una vitrina que contenía tres juegos de joyas barrocas, cada una de ellas decorada con docenas de gemas.

“Este es un día agridulce para la herencia cultural de Sajonia”, dijo a la prensa el ministro de interior del estado, Roland Woeller.

Los ladrones “robaron tesoros culturales de valor incalculable. No es sólo el valor material, sino también el valor intangible para el estado de Sajonia, que es imposible de estimar”, agregó.

La policía continúa realizando pruebas forenses en la escena del crimen y las autoridades del museo dijeron que no han podido determinar si todas las cerca de 100 piezas estaban desaparecidas, pero que los juegos incluían broches, botones, hebillas y otros objetos intrincados y deslumbrantes.

El director de la Bóveda Verde, Dirk Syndram, recalcó que las colecciones del museo tienen un “valor cultural incalculable”, particularmente por su completitud.

“Ninguna otra colección en Europa tiene joyas o juegos de joyas preservados en este estado y calidad”, afirmó. “El valor está realmente en el conjunto”.

La policía dijo que fue alertada poco antes de las 5 a.m. por guardias de seguridad del museo desarmados que vieron a dos ladrones dentro del museo a través de las cámaras de vigilancia.

Los primeros agentes llegaron al lugar unos minutos después, pero los ladrones ya habían huido en un vehículo que los aguardaba, y lograron eludir intentos inmediatos por encontrarlos en el área y una autopista cercana, dijo el jefe de la policía de Dresde, Joerg Kubiessa.

“No sólo le robaron a la Colección de Arte del Estado sino a nosotros los sajones”, tuiteó Michael Kretschmer, el gobernador de Sajonia, donde queda Dresde. “Uno no puede entender la historia de Sajonia sin la Bóveda Verde”.

Los investigadores están revisando si el incendio de una caja del servicio eléctrico cerca del museo que dejó sin luz las calles aledañas al momento del robo estaba vinculado al crimen, dijo Volker Lange, cuyo departamento lidera la investigación.

Indicó que el apagón afectó los faros frente a una ventana por la cual los ladrones ingresaron, pasando de algún modo rejas y vidrio de seguridad.

Lange dijo que también buscaban determinar si un automóvil no registrado, encontrado en llamas cerca con las cuatro puertas abiertas y olor a gasolina, habría sido el vehículo en el que escaparon los delincuentes.

La directora de la Colección de Arte del Estado de Dresde, Marion Ackermann, dijo que era imposible calcular el valor de los objetos.

"No podemos asignarles un valor porque es imposible venderlos”, dijo, e hizo un llamado a los ladrones para que no desarmen las joyas para tratar de venderlas en pedazos. “El valor material no refleja su significado histórico”.

Las salas de exhibición del museo se enfocan en tesoros que incluyen joyas, marfil, plata y ámbar, entre otros.

Uno de sus tesoros más famosos y preciados, el Diamante Verde de Dresde, se encuentra actualmente en préstamo junto con otras piezas invalorables en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York para una exposición.

El diamante verde de 41 quilates fue adquirido por Augusto III, el hijo de Augusto el Fuerte, en 1742, de acuerdo con el museo.

El museo dijo que al momento de la compra costó 400.000 táleros, en comparación con los 288.000 táleros que costó construir la lujosa iglesia Frauenkirche de Dresde alrededor de la misma época.