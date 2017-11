635x357 Russell Simmons deja sus compañías tras denuncias de abuso. MARK KENNEDY (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — El fundador de Def Jam Russell Simmons anunció que dejará sus compañías tras una segunda denuncia de abuso sexual, aunque negó nuevamente que sea violento.

La guionista Jenny Lumet, cuyos créditos incluyen "The Mummy" (2017) y "Rachel Getting Married" (2008), escribió un ensayo publicado por The Hollywood Reporter el jueves en el que recordó una noche cerca de 1991 en la que Simmons la llevó su apartamento en Nueva York y tuvo sexo con ella, pese a sus continuas peticiones de que parara.

"Yo traté desesperadamente de evitar que la situación escalara. Quería que sintieras que yo no iba a ser difícil. Quería mantenerme tan contenida como me fuera posible", escribió Lumet, quien es hija del cineasta Sidney Lumet.

Simmons dijo en un comunicado emitido tras la publicación del ensayo que los recuerdos de Lumet sobre lo ocurrido esa noche son "muy distintos" a los suyos, pero que para él está claro que "sus sentimientos de miedo e intimidación son reales". Se disculpó por ser "desconsiderado e insensible" en algunas de sus relaciones. Renunciaba a sus negocios, dijo, porque "no quiero ser una distracción".

Lumet escribió que no le contó a nadie sobre esa noche hasta el mes pasado, cuando denuncias contra el magnate del cine Harvey Weinstein desataron un torrente de historias de acoso y abuso sexual en múltiples campos.

Lumet dijo que decidió hablar luego que la modelo Keri Claussen Khalighi dijo que Simmons la obligó a realizar un acto sexual y después la penetró sin su consentimiento en su apartamento en Nueva York en 1991.

Simmons, de 60 años, rechazó esa denuncia diciendo que todo lo que ocurrió entre él y Khalighi fue completamente consensual y con su "total participación". Sugirió que la acusación de Khalighi derivaba de su sentimiento de vergüenza.

"Estoy muy triste y verdaderamente conmocionado por las afirmaciones de Keri sobre lo que ocurrió en el curso de ese fin de semana", dijo Simmons en un comunicado. "Nunca cometí ningún acto de agresión o violencia en mi vida" y "jamás le causaría adrede temor o daño a nadie".

Figuras de Hollywood que incluyen a Debra Messing y Ron Perlman elogiaron a Lumet por pronunciarse. Messing le agradeció en Twitter por "compartir con valentía tu desgarradora experiencia" y Perlman dijo que "todo hombre o mujer que tenga problemas para entender los efectos de este comportamiento aborrecible debe leer las palabras de la señorita Lumet".

Fundada en 1984 por Simmons y Rick Rubin, Def Jam Recordings lanzó al estrellato a artistas de hip hop como LL Cool J, Slick Rick, The Beastie Boys y Public Enemy. Actualmente representa a Kanye West, Justin Bieber, Frank Ocean, Alessia Cara, Jeremih, Jeezy, Iggy Azalea, Big Sean, Nas y 2 Chainz, entre otros.

El imperio de Simmons incluye la línea de ropa Argyleculture, la compañía Rush Communications, el estudio de yoga Tantris, la bebida energética Celsius y la compañía de producción de cine y televisión Def Pictures, además de varias organizaciones filantrópicas como la Rush Philanthropic Arts Foundation y el Diamond Empowerment Fund.

Entre 1998 y el 2009 estuvo casado con la presentadora de TV y diseñadora Kimora Lee Simmons, con quien tiene dos hijas, y quien no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Simmons es la figura del entretenimiento más reciente cuya carrera se descarrila por denuncias de acoso o abuso sexual. La lista incluye al comediante Louis C.K., el jefe de Pixar y Disney Animation John Lasseter, los actores Kevin Spacey y Jeffrey Tambor, el guionista y director James Toback y los periodistas de TV Matt Lauer y Charlie Rose.