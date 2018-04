Secuela de ¿Quién se ha llevado mi queso? sale en septiembre

NUEVA YORK (AP) — El autor del exitoso libro de negocios "Who Moved My Cheese?" (“¿Quién se ha llevado mi queso?”) estaba escribiendo una secuela cuando falleciómurió el año pasado.

"Out of the Maze: A Story About the Power of Belief" de Spencer Johnson se publicará el 4 de septiembre, dijo Portfolio a The Associated Press el martes. Portfolio es un sello de la editorial Penguin Publishing Group.

La publicación de "Out of the Maze" coincide con el 20mo aniversario de "Who Moved My Cheese?", la breve fábula de Johnson sobre la necesidad de ser flexibles, protagonizada por dos ratones, Sniff y Scurry, y dos personas, Hem y Haw.

Johnson, quien murió de cáncer en julio de 2017 a los 78 años, había estado trabajando en una historia con algunos de los mismos personajes. Tenía el libro casi listo y lo estaba discutiendo con su representante literario, Robert Barnett, y el presidente de Portfolio Adrian Zackheim.

"Sabía que Spencer no estaba bien cuando tuvimos nuestra última conversación editorial sobre el libro, pero no estaba al tanto de la gravedad de su enfermedad", dijo Zackheim en un comunicado. "Quedé impactado al enterarme de que falleció apenas unos días después de que hablamos sobre las revisiones del manuscrito. Afortunadamente, Spencer nos legó un libro maravilloso".

Los otros libros de Johnson incluyen "The One Minute Manager" (“El ejecutivo al minuto”) y "The Precious Present" (“El presente”).