Spurlock sobre acoso sexual: “Yo soy parte del problema”

ATLANTA (AP) — Con la declaración "Yo soy parte del problema", el documentalista Morgan Spurlock confesó en un mensaje en internet que ha acosado a mujeres y sido infiel, y que una mujer lo acusó de violación en la universidad.

En su misiva, publicada el miércoles a través de un enlace en su cuenta verificada de Twitter, Spurlock escribió que mientras ve cómo otros hombres influyentes son abatidos por denuncias de conducta sexual inapropiada, "no me quedo sentado preguntándome '¿quién será el siguiente?'. Me pregunto '¿cuándo será mi turno?'".

Spurlock relató un encuentro sexual en la universidad que dice que pensó que era consensual, a diferencia de la mujer.

"Traté de consolarla, de hacerla sentir mejor", escribió Spurlock. "Pensé que yo estaba bien, pensé que ella se estaba sintiendo mejor. Ella creía que fue violada. Por eso soy parte del problema".

Spurlock también dijo que le pagó una indemnización a una asistente que trabajó en su oficina a la que llamaba "hot pants" o "sex pants". Escribe que pensó que el apodo era gracioso pero luego se dio cuenta de que era degradante.

"Así que, cuando ella decidió renunciar, se me acercó y dijo que si no le pagaba una indemnización se lo diría a todo el mundo", relató. "Siendo quien era yo, era lo último que quería, así que por supuesto le pagué".

Spurlock también escribió que le ha sido "infiel a cada esposa y novia que he tenido".

"A lo largo de los años, la vería a cada una a los ojos y proclamaría mi amor y entonces tendría sexo con otras personas a sus espaldas", escribió.

Dijo que mejorará y que será más honesto con los demás y consigo mismo.

Y concluye: "He hablado suficiente en mi vida. ... Finalmente estoy listo para escuchar".

Spurlock es más conocido por su documental de 2004 nominado al Oscar "Super Size Me", sobre la industria de la comida rápida, en el que no ingirió más que comida de McDonald's para mostrar los efectos de esta industria sobre la salud. Ha producido docenas de otros documentales y programas de TV y este año terminó una secuela de "Super Size Me".