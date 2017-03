Target y Victoria Beckham presentan muestra de colaboración

NUEVA YORK (AP) — Target está contando con Victoria Beckham para animar sus ventas.

La estrella pop convertida en diseñadora de modas y la cadena minorista presentaron el miércoles un adelanto de una colaboración de tiempo limitado que saldrá a la venta el próximo mes, y que incluye trajes sastre de pantalón en rosa eléctrico y vestidos extravagantes blanco y negro.

Entre los 200 artículos, cuyos precios oscilan entre 6 y 70 dólares, también hay blusas, pantalones y rompers para mujer, así como prendas que hacen juego para niñas. Es la primera vez que la ex Spice Girl, quien debutó en el mundo de la moda en el 2008, se aventura a crear piezas para niños.

"Quería ofrecer una colección de ropa para mujeres que no pudieran pagar los precios de diseñador o no quisieran pagarlos", dijo Beckham a The Associated Press. "Target se trata de ser inclusivo y eso es algo muy importante para mí y también para mi marca".

Target anunció la colaboración en octubre y las prendas estarán disponibles el 9 de abril.

Beckham, quien apuntó que la colección también incluye artículos como libros para colorear, dijo que se inspiró en las cosas que hace con su hija Harper.

"Realmente es sobre nosotras y sobre nuestra relación y nuestra experiencia compartida", dijo Beckham.

Mark Tritton, directora de mercancía de Target, dijo que Beckham ha estado muy involucrada en toda la colaboración, desde el diseño de la colección hasta la mercadotecnia.

"De verdad tiene buen ojo para el detalle", dijo Tritton. "Es súper colaboradora y comprometida".