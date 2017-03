Vaccarello se arriesga en segundo desfile con Saint Laurent

PARIS (AP) — Kate Moss se escondió bajo un sombrero, Eva Herzigova se congeló en el frío, Catherine Deneuve se sentó seria y la única que sonrió fue Charlotte Gainsbourg.

Los aficionados a la moda generalmente no soportan un edificio en construcción, a menos de que haya una buena razón. Y en este caso se trataba de la segunda colección de Anthony Vaccarello para la casa Saint Laurent, presentada en la Semana de la Moda de París.

A continuación algunos de los puntos destacados del desfile del martes, el primer día de pasarelas de las colecciones otoño invierno 2017.

SAINT LAURENT BAJO CONSTRUCCION

El desfile de Saint Laurent en un lugar casi abandonado del margen izquierdo del Sena, que está bajo construcción y renovación, fue una clara metáfora.

Vaccarello continúa su reconstrucción creativa de la casa parisina desde la salida de Hedi Slimane.

Cuando un humo (¿o quizá polvo?) salió de los costados de unos andamios, comenzaron a desfilar las modelos.

Como en los años de Slimane hubo vestidos brillantes con toques disco combinados con hombreras de esmoquin del fallecido fundador Yves Saint Laurent.

Más allá de esto la exhaustiva colección pareció menos vinculada a Saint Laurent que con Vaccarello.

Hubo escotes pronunciados coordinados con cortes asimétricos y charol negro con un estilo fetichista, además de muchos mini vestidos combinados con botas a la rodilla e incluso más arriba.

También hubo algunos giros creativos, como una manga abombada hecha de piel de cordero, además de algunos modelos abstractos de flequillos de piel y botas fruncidas que se venderán como pan caliente.

VACCARELLO TIENE AMIGOS LEALES

Gainsbourg, de 45 años, asistió al desfile de Saint Laurent en un minivestido de cuero negro con el pelo suelto. Habló de su amistad con el diseñador franco-italiano.

"Me encanta lo que hace, es un amigo y me gusta apoyarlo. Lo conocí antes de que empezara a trabajar en Saint Laurent, ya usaba ropa de Anthony Vaccarello — su marca. Así que cambiar a Saint Laurent es chic", dijo a The Associated Press.

La modelo de 43 años Eva Herzigova, que hizo frente al frío en un pequeño vestido negro, también elogió a su amigo, para quien ha modelado antes.

"Saint Laurent, es atrevido... (es para) una mujer que es segura de sí misma y sexy. Por eso (Anthony) fue elegido, pues va muy acorde", dijo antes de salir corriendo.

"Tengo frío", agregó riendo.

HONORES PARA VERA WANG

Uno de los nombres más importantes de la Semana de la Moda de Nueva York cambió de aires esta temporada, por lo que no presentó un desfile en febrero en esa capital para viajar a la Ciudad Luz.

Y lo hizo por un buen motivo. El martes, para comenzar la Semana de París, Vera Wang recibió el mayor reconocimiento civil de Francia, el título de Caballero de la Legión de Honor, por sus servicios a la industria de la moda. Lo recibió de manos del embajador francés para Estados Unidos, Gerard Araud.

La diseñadora neoyorquina de 67 años fue celebrada en la ceremonia oficial durante un almuerzo en el conjunto histórico de Les Invalides.

"Es un honor inimaginable, como estadounidense y como diseñadora, recibir esta distinción de la república francesa", dijo Wang.

Al hablar sobre la condecoración, Araud dijo sobre Wang: "La cultura francesa ha sido una gran inspiración en su vida y ha influido su obra como diseñadora y como una exitosa empresaria independiente".

En vez de en una pasarela, Wang presentó su colección otoño-invierno en un cortometraje que fue estrenado el martes.

LA ECOLOGÍA PARA DESPUÉS

Las invitaciones de lujo siguen siendo la norma en la moda de París.

Las casas se esmeran para crear las más impresionantes, inventivas y derrochadoras invitaciones, que suelen ser enviadas a la residencia de cada invitado.

Estas pequeñas obras de arte suelen dar un adelanto de lo que se verá en la colección.

El excéntrico Rick Owens envió pedazos gruesos de cuero negro repujado con la información del desfile envuelta en una extravagante venda. Chloe hizo una tarjeta dorada brillante al estilo de un "boleto dorado" para el último desfile de la diseñadora Clare Waight en la casa.

Pero hasta ahora la invitación de Saint Laurent ha sido la más refinada, creada con una cartera de cuero beige con un panel dorado con el nombre de la casa en repujado.

En otros países como Brasil las invitaciones llegan en un sencillo email.

ESTADO DE EMERGENCIA

Ante el estado de emergencia en Francia tras una serie de ataques terroristas, la Semana de la Moda de París transcurre bajo una seguridad más estricta. Los amantes de la moda han recibido la indicación de ser extracautelosos.

Los bolsos de diseñador son revisados a la entrada de cada desfile. Hay guardias y perros entrenados vigilando los sitios donde se realizan las presentaciones, como el Louvre y el Grand alais.

Para asistir se requiere mostrar un pasaporte o identificación oficial, además de la invitación. Sin esto los invitados, así sean los más especiales, no pueden tener acceso.

