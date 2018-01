Vanity Fair lamenta error de portada con Oprah y Witherspoon

NUEVA YORK (AP) — Los detallistas de las redes sociales tuvieron su gran día el viernes a costa de Vanity Fair por una aparente manipulación digital de la portada del número dedicado a Hollywood que incluyó lo que parecía ser una tercera pierna de Reese Witherspoon y una mano extra de Oprah Winfrey.

La revista respondió en Twitter con una disculpa por el "error" con Winfrey. En cuanto a Witherspoon, Vanity Fair dijo que la tercera pierna era en realidad el forro de su vestido.

Vanity Fair no usó la palabra “Photoshop”, pero dijo que la imagen de Winfrey será actualizada en el sitio web de la revista.

También se refirió a James Franco, quien quedó excluido de la celebración anual de las estrellas más famosas de Hollywood luego que cinco mujeres denunciaran al actor de violencia sexual.

“Tomamos la decisión de no incluir a James Franco en la portada de Hollywood una vez que supimos de las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra”, señaló la revista en un comunicado.

Representantes de Franco no respondieron de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.

El número de Vanity Fair dedicado este año a Hollywood, con fotografías de Annie Leibovitz, también incluye a Nicole Kidman, Tom Hanks, Gal Gadot, Jessica Chastain, Robert De Niro, Michael B. Jordan y Claire Foy, entre otros.

Winfrey y Witherspoon se divirtieron con el error en Twitter. Witherspoon le tuiteó a Winfrey: "Bueno... me imagino que todo mundo sabe que... tengo 3 piernas. Espero que a pesar de eso me puedan aceptar por quien soy. ?? (y nunca me voy a disculpar por acurrucarme con @Oprah ... si tienen la oportunidad de hacerlo, se los recomiendo mucho;)".

A lo que Winfrey respondió: "Yo acepto tu tercera pierna. Al igual que sé que tú aceptas mi tercera mano??????????????".