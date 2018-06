635x357 Williams: Educación sobre violencia doméstica es necesaria. JOHN CARUCCI (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Serena Williams dijo que el debate para detener el abuso doméstico no debería centrarse en las mujeres, sino también en los hombres.

La superestrella del tenis dijo que la educación sobre el abuso doméstico debería comenzar cuando los hombres son niños.

"Creo que seguir ampliando el debate a los hombres y ampliar la conversación a los niños es muy importante”, dijo en una entrevista el miércoles.

“Es un asunto de derechos humanos. Todos deberíamos ser tratados igual, deberíamos ser tratados con equidad. Con el abuso doméstico no importa de qué color seas o cuál sea tu origen”, agregó.

“Es importante compartir el mensaje, para nuestros jóvenes varones, para nuestros niños, para nuestras hijas, permitir a esa nueva generación saberlo. Vamos a detener esta situación. Vamos a cambiar esto, vamos a crear un mejor nosotros”.

La 23 veces campeona del Grand Slam en singles y embajadora de la iniciativa Purple Purse de la Fundación Allstate, que busca frenar la violencia doméstica y el abuso económico que puede acompañar este tipo de relaciones.

Williams dijo que ser madre de una bebé con el cofundador de Reddit Alexis Ohanian hace que el tema sea más importante para ella.

"Esto podría ser algo que mi hija enfrente y no está bien”, dijo en un evento de Purple Purse. "Quiero que ella sepa que siempre puede hablar conmigo, y hablar con otras personas. Quizá no tenga una voz, quizá no pueda usar su voz, pero nosotros podemos ser su voz, la podemos apoyar de muchas maneras”, dijo Williams.

Williams estaba embarazada de su hija de Olympia Ohanian cuando ganó el abierto de Australia en enero de 2017, Olympia nació en septiembre de ese mismo año. Williams regresó a jugar en el Grand Slam el mes pasado en el Abierto de Francia pero tuvo que retirarse después de llegar a la cuarta ronda por una lesión en un músculo pectoral.

Williams dijo que espera estar sana para Wimbledon el próximo mes.

"Ese es el plan, definitivamente, definitivamente he estado trabajando en ello”, dijo.

También habló sobre su padre, Richard Williams, y su próxima incorporación al Salón de la Fama de la Asociación Estadounidense de Tenis. Williams fue entrenador de Serena y su hermana campeona Venus, desde que eran niñas y hasta que ganaron títulos como adultas.

"Eso es maravilloso y sé que está muy emocionado de que yo lo esté también”, dijo. “Estuve con él ayer y hablamos al respecto, fue genial”.

