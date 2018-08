Sean Young bajo investigación por presunto robo de laptops

NUEVA YORK (AP) — Sean Young está bajo investigación en Nueva York tras el presunto robo de dos laptops pertenecientes a una compañía de producción que la despidió de una película que estaba dirigiendo.

Una vocera del Departamento de Policía de Nueva York dijo el lunes que no se han formulado cargos contra la actriz de “Blade Runner” de 58 años. Sin embargo, detectives están investigando.

Taylor Cannon, cadete de la policía de Nueva York, dijo que las computadoras portátiles sustraídas el pasado jueves de un apartamento en Queens tenían software de producción para una película titulada "Charlie Boy" que Young estaba dirigiendo.

La actriz ha dicho que se llevó erróneamente las laptops en lugar de unas suyas mientras recuperaba sus pertenencias. En un comunicado emitido el viernes, dijo que había "reunido lo que pensé que era de mi propiedad pero luego descubrí que me había equivocado".

Young fue despedida del filme hace varios meses tras una pelea con los productores.

Su manager, Gregg Edwards, dijo el lunes que un video de vigilancia la muestra "metiendo su propia tableta en su propio automóvil en pleno día". Según la policía, el video también muestra a Young entrando y saliendo del edificio acompañada por un hombre no identificado.

Edwards dijo que su clienta había acordado previamente con el dueño del edificio que entraría al apartamento y que la puerta estaba abierta cuando llegó. "Asumió que estaba abierta para que pudiera entrar", dijo.

Desde entonces, Young dijo en su comunicado, ha contactado al productor Dominick Martini "para planear la devolución de las dos laptops y recoger mis dos laptops lo antes posible, pero ahora he estado recibiendo mensajes de voz amenazantes del director Timothy Hines quien ha estado haciendo declaraciones difamatorias falsas a la prensa".

Hines dijo al New York Post que una de las dos computadoras, abierta en un escritorio, le pertenece a un asistente de edición ruso "y el teclado estaba en ruso. ... Su versión de que se fue con las computadoras equivocadas no tiene sentido. Una mirada le habría bastado para ver que era un teclado en ruso".

Young protagonizó con Harrison Ford la película de 1982 "Blade Runner". También en los 80, apareció en "No Way Out" (“Sin salida”) y "Wall Street", y más recientemente en TNT en "The Alienist" (“El alienista”).