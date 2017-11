635x357 El impacto del caso Weinstein: Lista de acusados por acoso. The Associated Press (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Desde que el New York Times publicó denuncias de acoso y abuso sexual contra el exitoso productor de cine Harvey Weinstein en octubre, múltiples hombres en Hollywood y los medios de comunicación han enfrentado acusaciones que van de conducta sexual inapropiada a violación . A continuación una lista de los acusados.

— Productor Harvey Weinstein. Acusado por decenas de mujeres por acoso o abuso sexual. Fue despedido de The Weinstein Co. y expulsado de varios sindicatos de la industria. Es investigado por la policía en Nueva York, Londres, Beverly Hills y Los Angeles. Niega todas las denuncias de sexo no consensuado.

— Actor Jeremy Piven. Denunciado por tres mujeres de conducta sexual inapropiada. Niega todas las acusaciones.

— Actor Kevin Spacey. Acusado al menos por 14 hombres de conducta sexual inapropiada o abuso. La policía de Londres supuestamente está investigando un abuso sexual. Fue despedido de la exitosa serie “House of Cards” y reemplazado en la película de Ridley Scott “All the Money in the World”. Su expublicista ha dicho que está recibiendo un tratamiento, el cual no especificó.

— Cineasta Brett Ratner. Acusado al menos por seis mujeres de acoso sexual. Playboy canceló sus proyectos con Ratner y el realizador se retiró de actividades relacionadas con Warner Bros. Niega todas las acusaciones.

— Actor Steven Seagal. Acusado por dos mujeres de violación. Niega las acusaciones.

— Comediante Louis C.K. Acusado por cinco mujeres de conducta sexual inapropiada. El estreno de su película "I Love You, Daddy" se canceló, al igual que su especial de comedia en Netflix. Admitió que las acusaciones son ciertas y se ha disculpado.

— Actor Ed Westwick. Acusado por dos mujeres de abuso sexual. La BBC retiró una adaptación de Agatha Christie de su programación y detuvo la producción de un segundo programa de comedia protagonizado por el actor de "Gossip Girl”. La policía de Los Angeles está investigando el incidente. Él niega las acusaciones.

— Actor Dustin Hoffman. Acusado por una mujer de acoso sexual cuando ella tenía 17 años. Se ha disculpado por su comportamiento.

— Creador de “Mad Men” Matthew Weiner. Acusado por una mujer de acoso sexual. Niega la denuncia.

— Actor Robert Knepper. Acusado por una mujer de abuso sexual. Lo niega.

— Actor Jeffrey Tambor. Una mujer lo ha denunciado por una conducta sexual inapropiada. Lo niega.

— Escritor y director James Toback. Acusado por cientos de mujeres de acoso sexual. La policía de Beverly Hills investiga las denuncias. Negó las acusaciones al diario Los Angeles Times.

— Director y productor Gary Goddard. Acusado por un hombre de abusar sexualmente de él cuando tenía 12 años. No ha respondido a las acusaciones.

— Productor Chris Savino. Acusado de acosar a 12 mujeres. Fue despedido de Nickelodeon. Se ha disculpado por su comportamiento.

— Ejecutivo de Amazon Roy Price. Acusado por una mujer de acoso sexual. Renunció a Amazon.

— Periodista Mark Halperin. Acusado de acosar a unas 12 mujeres mientras trabajaba en ABC News. Su contrato para un libro fue cancelado. Fue despedido de NBC News. Ha negado algunas de las acusaciones.

— Editor de New Republic Hamilton Fish. Enfrenta múltiples acusaciones de acoso. Renunció a la revista.

— Editor de New Republic Leon Wieseltier. Denunciado de acosar a numerosas mujeres. Fue retirado de la dirección de la revista The Atlantic. Se ha disculpado por su comportamiento.

— Jefe de noticias de NPR Michael Oreskes. Denunciado por un comportamiento inapropiado por al menos cuatro mujeres mientras trabajaba en el New York Times, NPR y The Associated Press. Fue despedido de NPR.

— Editor de Rolling Stone Jann Wenner. Acusado por un hombre de acoso sexual. Dice que no trató de hacer sentir incómodo al acusador.

— Ejecutivo de Billboard Stephen Blackwell. Acusado de acoso sexual por una mujer. Renunció a la revista.

— Editor de Artforum Knight Landesman. Acusado por múltiples mujeres de acoso sexual y demandado por una mujer. Renunció a la revista.

— Director general de Webster Public Relations Kirt Webster. Acusado de abuso sexual por una mujer. Su compañía cambió de nombre y Webster “se ha tomado tiempo fuera”.

— Chef celebridad John Besh. Acusado por 25 mujeres de acoso sexual. Renunció a la empresa que fundó.