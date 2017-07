Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

2.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

3.- “Las maldiciones” - Claudia Piñeiro

4.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

5.- “Sí” - Viviana Rivero

6.- “El crimen del conde Neville” - Amelie Nothomb

7.- “El bazar de los malos sueños” - Stephen King

8.- “La chica del tren” - Paula Hawkins

9.- "Patria" - Fernando Aramburu

10.- "Por trece razones" - Jay Asher

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- "Patria" - Fernando Aramburu

2.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

3.- “Después del amor” - Fernando Lara

4.- “Casi sin querer” - José A. Gómez Iglesias (Defreds)

5.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

6.- “Cuando abras el paracaídas” - José A. Gómez Iglesias (Defreds)

7.- “1775 Calles” - José A. Gómez Iglesias (Defreds)

8.- “La sustancia del mal” - Luca D’Andrea

9.- “El protector” - Jodi Ellen Malpas

10.- “Los ritos del agua” - Eva García Sáenz de Urturi

(Fuente: www.casadellibro.com)

COLOMBIA

1.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

2.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

3.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

4.- "La niña alemana" - Armando Lucas Correa

5.- “Los amores de Nishino” - Miromi Kawakami

6.- “La hija de Cayetana” - Carmen Posadas

7.- “La razón de estar contigo” - W. Bruce Cameron

8.- “Los amantes de Coyoacán” - Gerardo De Cortanze

9.- “El laberinto de los espíritus” - Carlos Ruiz Zafón

10.- “Los infieles. Vol 1. Acto de pudor” - Efraim Medina Reyes

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “Instant Karma” - Wendy Davies

2.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

3.- "Patria" - Fernando Aramburu

4.- “La restauradora” - Amanda Stevens

5.- “Tú te vas, tú te quedas” - M.J. Arlidge

6.- “La última raya” - Javier Jorge

7.- “La casa del espejo” - Vanessa Tait

8.- “Tres abuelas y un cocinero muerto” - Minna Lindgren

9.- “Los ritos del agua” - Eva García Sáenz de Urturi

10.- “Tres abuelas y un joyero de ida y vuelta” - Minna Lindgren

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- “Camino Island” - John Grisham

2.- "Murder Games" - Patterson/Roughan

3.- "Use of Force" - Brad Thor

4.- "The Duchess" - Danielle Steel

5.- "Seven Stones to Stand or Fall" - Diana Gabaldon

6.- "Into the Water" - Paula Hawkins

7.- “The Silent Corner” - Dean Koontz

8.- "Tom Clancy: Point of Contact" - Mike Maden

9.- "Come Sundown" - Nora Roberts

10.- “Dangerous Minds” - Janet Evanovich

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” - Amalia Andrade

2.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

3.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

4.- “Rendición” - Ray Loriga

5.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

6.- "Por trece razones" - Jay Asher

7.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

8.- “La cabaña” - Wm. Paul Young

9.- “It” - Stephen King

10.- “Por una rosa” - Javier Ruescas, Laura Gallego, Benito Taibo

(Fuente: Gandhi)

URUGUAY

1.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

2.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

3.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

4.- “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” - J.K. Rowling

5.- “Un nido de víboras” - Andrea Camilleri

6.- “La pareja de al lado”- Shari Lapena

7.- “De qué hablo cuando hablo de correr” - Haruki Murakami

8.- “Te acordarás de mí” - Marcia Collazo

9.- “14/7. El descubrimiento” - Pamela Stupia

10.- “El caracol dorado” - Mario Reyes

(Fuente: Librerías Bookshop)