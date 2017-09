Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “Los pacientes del doctor García” - Almudena Grandes

2.- “Los que aman, odian” - Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares

3.- “El salto de papá” - Martín Sivak

4.- “Rafaela” - Mariana Furiasse

5.- “La jaula del rey: Todo arderá” - Victoria Aveyard

6.- “El cuento de la criada” - Margaret Atwood

7.- “Curly está en peligro” - Fernanfloo

8.- “La traducción” - Pablo de Santis

9.- “Rebelión en la granja” - George Orwell

10 .- “El psicoanalista” - John Katzenbach

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “It (Eso)” - Stephen King

2.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

3.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

4.- “Confesiones de una soltera” - Paola Molina

5.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

5.- “Personas favoritas” - Eduardo Pavez y Frannerd

7.- “La razón de estar contigo” - W. Bruce Cameron

8.- “La razón de estar contigo 2” - W. Bruce Cameron

9.- “Choque de reyes” - George R.R. Martin

10.- “Juego de tronos” - George R.R. Martin

(Fuente: El Mercurio)

COLOMBIA

1.-“Una columna de fuego” – Ken Follett

2.- “El hombre que perseguía su sombra” - David Lagercrantz

3.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

4.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

5.- “Los Médici” – Matted Strukul

6.- “El séptimo círculo del infierno” - Santiago Posteguillo

7.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

8.- "La niña alemana" - Armando Lucas Correa

9.- “4 3 2 1” - Paul Auster

10.- “It (Eso)” - Stephen King

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “Una columna de fuego” - Ken Follett

2.- “Los pacientes del doctor García” - Almudena Grandes

3.- "Patria" - Fernando Aramburu

4.- “Origen” - Dan Brown

5.- “Juego de tronos. Canción de hielo y fuego” - George R.R. Martin

6.- “Falcó” - Arturo Pérez Reverte

7.- “El hombre que perseguía su sombra” - David Lagercrantz

8.- “It (Eso)” - Stephen King

9.- “Dejé de pronunciar tu nombre” - Luis Herrero

10.- “4 3 2 1” - Paul Auster

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "A Column of Fire" - Ken Follett

2.- "The Girl Who Takes an Eye for an Eye" - David Lagercrantz

3.- "The Romanov Ransom" - Cussler/Burcell

4.- “Enemy of the State" - Kyle Mills

5.- "Secrets in Death" - J.D. Robb

6.- "A Legacy of Spies" - John Le Carre

7.- "Enigma" - Catherine Coulter

8.- "The Right Time" - Danielle Steel

9.- "Y Is for Yesterday" - Sue Grafton

10.- “Little Fires Everywhere" - Celeste Ng

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

2.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

3.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

4.- “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” - Amalia Andrade

5.- “It (Eso)” - Stephen King

6.- “Juego de tronos - Canción de hielo y fuego” - George R.R. Martin

7.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

8.- “Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado” - Odin Dupeyron

9.- “Persona normal” - Benito Taibo

10.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

(Fuente: Gandhi)

URUGUAY

1.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

2.- “It (Eso)” - Stephen King

3.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

4.- “Una historia americana” - Fernando Buttazoni

5.- “4 3 2 1” - Paul Auster

6.- “La chica del tren” - Paula Hawkins

7.- “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” - J.K. Rowling

8.- “La mujer del camarote 10” - Ruth Ware

9.- “Virtual Hero 3” - El Rubius

10.- “La habitación en llamas” - Michael Conneally

(Fuente: Librerías Bookshop)