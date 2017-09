Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “Los pacientes del doctor García” - Almudena Grandes

2.- “Los que aman, odian” - Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares

3.- “El cuento de la criada” - Margaret Atwood

4.- “Escenas del delito americano” - Indio Solari

5.- “Stoner” - John Williams

6.- “Curly está en peligro” - Fernanfloo

7. “Patria” - Fernando Arambaru

8.- “Juego de tronos” - George R.R. Martin

9.- “El psicoanalista” - John Katzenbach

10 .- “Los besos en el pan” - Almudena Grandes

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “It (Eso)” - Stephen King

2.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

3.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

4,. “Juego de tronos” - George R.R. Martin

5- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

6.- “4321” - Paul Austar

7.- “El hombre que perseguía su sombra” - David Lagercrantz

8.- “El resplandor” - Stephen King

9.- “Curly está en peligro” -Fernanfloo en Megustaleer

10.- “Personas favoritas” - Eduardo Pavez y Frannerd

(Fuente: El Mercurio)

ESPAÑA

1.- “It (Eso)” - Stephen King

2.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

3.-“El príncipe de la niebla” - Carlos Ruiz Zafón

4.- “Luces de bohemia” - Ramón del Valle Inclán

5.- “Harry Potter y la cámara secreta” - J.K. Rowling

6.- “La casa de Bernarda de Alba” - Federico García Lorca

7.- “Una princesa en Berlín” - Arthur R.G. Solmssen

8.- “El curioso incidente del perro a medianoche” -Mark Haddon

9.- “Los pilares de la tierra” - Ken Follett

10.- “El monje que vendió su ferrari” - Robin Sharma

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "To Be Where You Are" - Jan Karon

2.- "Haunted" - Patterson/Born

3.- "A Column of Fire" - Ken Follett

4.- "The Cuban Affair" - Nelson DeMille

5.- "The Girl Who Takes an Eye for an Eye" - David Lagercrantz

6.- "A Legacy of Spies" - John Le Carre

7.-"Enemy of the State" - Kyle Mills

8.-"The Romanov Ransom" - Cussler/Burcell

9.- "Secrets in Death" - J.D. Robb

10.-"Little Fires Everywhere" - Celeste Ng

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

2.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

3.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

4.- “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” - Amalia Andrade

5.- “It (Eso)” - Stephen King

6.- “Juego de tronos - Canción de hielo y fuego” - George R.R. Martin

7.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

8.- “Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado” - Odin Dupeyron

9.- “Persona normal” - Benito Taibo

10.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

(Fuente: Gandhi)

URUGUAY

1.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

2.- “It (Eso)” - Stephen King

3.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

4.- “Una historia americana” - Fernando Buttazoni

5.- “El hombre que perseguía su sombra” - David Lagercrantz

6.- “Una columna de fuego” - Kenn Follett

7.- “La sustancia del mal” - Luca D’Andrea

8.- “La mujer del camarote 10” - Ruth Ware

9.- “La chica del tren” - Paula Hawkins

(Fuente: Librerías Bookshop)