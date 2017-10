Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

2.- “Origen” - Dan Brown

3.- “Los pacientes del doctor García” - Almudena Grandes

4.- “El hombre que perseguía su sombra” - David Lagercrantz

5.- “Nacida bajo el fuego de Aries” - Florencia Bonelli

6.- “4321” - Paul Auster

7.- “Una columna de fuego” - Ken Follett

8.- “Si” - Viviana Riviero

9.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

10.- “Zama” - Antonio De Benedetto

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “La templanza” - María Dueñas

2.- “La muerte es una vieja historia” - Hernán Rivera Letelier

3.- “Logia” - Francisco Ortega

4.- “Un crimen de barrio alto” - Mario Valdivia

5.- “Canción de hielo y fuego” - George R.R. Martin

6.- “Ciudades de papel” - John Green

7.- “Pepi la fea” - Josefa Wallace

8.- “Número zero” - Umberto Eco

9.- “El teorema de Katherine” - John Green

10.- “After. Almas perdidas” - Anna Todd

(Fuente: http://www.fmdos.cl/)

COLOMBIA

1.-“Una columna de fuego” – Ken Follett

2.- “El hombre que perseguía su sombra” - David Lagercrantz

3.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

4.- “It (Eso)” - Stephen King

5.- “Los Médici” – Matted Strukul

6.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

7.- “4321” - Paul Auster

8.-“Berta Isla” - Javier Marías

9.- "La niña alemana" - Armando Lucas Correa

10.- “La cabaña” - Paul Young

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “Origen” - Dan Brown

2.- “Eva” Arturo Pérez-Reverte

3.- “Una columna de fuego” - Ken Follett

4.-“Historias de un náufrago hipocondríaco” - José Angel Gómez Iglesias

5.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

6.- “Más allá de mis canciones” - Andrés Suárez

7.- "Patria" - Fernando Aramburu

8.- “La maldita manía de quererte” - Manuel Montalvo

9.-“Los pacientes del doctor García” - Almudena Grandes

10.- “El hombre que perseguía las sombras” - David Lagercrantz

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "Orgin" - Dan Brown

2.- "Sleeping Beauties" - King/King

3.- "A Column of Fire" - Ken Follett

4.- "Don't Let Go" - Harlan Coben

5.- "Merry and Bright" - Debbie Macomber

6.- "Manhattan Beach" - Jennifer Egan

7.- "To Be Where You Are" - Jan Karon

8.- "The Girl Who Takes an Eye for an Eye" - David Lagercrantz

9.- "Haunted" - Patterson/Born

10.- "The Cuban Affair" - Nelson DeMille

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

2.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

3.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

4.- “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” - Amalia Andrade

5.- “It (Eso)” - Stephen King

6.- “Juego de tronos. Canción de hielo y fuego” - George R.R. Martin

7.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

8.- “Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado” - Odin Dupeyron

9.- “Persona normal” - Benito Taibo

10.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

(Fuente: Gandhi)

URUGUAY

1.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

2.- “Una columna de fuego” - Ken Follett

3.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

4.- “Una historia americana” - Fernando Buttazoni

5.- “La mujer del camarote 10” - Ruth Ware

6.- “El hombre que perseguía su sombra” - David Lagercrantz

7.- “La sustancia del mal” - Luca D’Andrea

8.- “Una herencia misteriosa” - Danielle Steel

9.- “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” - J.K. Rowling

10.- “Virtual Hero 3” - El Rubius

(Fuente: Librerías Bookshop)