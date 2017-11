Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “Origen” - Dan Brown

2.- “La herida” - Jorge Fernández Díaz

3.- “14/7. Fusión de ejes” - Pamela Stupia

4.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

5.- “Los pacientes del doctor García” - Almudena Grandes

6.- “Nunca me abandones” - Ishiguro Kazuo

7.- “Los restos del día” - Ishiguro Kazuo

8.- “El hombre que perseguía su sombra” - David Lagercrantz

9.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

10.- “4 3 2 1” - Paul Auster

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Los mitos me tienen gordo y enfermo” - Pedro Grez

2.- “Confesiones de una soltera” - Paola Molina

3.- “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” - J.K. Rowling

4.- “El Método 15/33” - Shannon Kirk

5.- “Hijos de las estrellas” - María Teresa Ruiz

6.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

7.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

8.- “Barrio Bravo” - Roberto Meléndez

9.- “Dioses y héroes de la mitología griega” - Ana María Shua

10.- “Con cada espacio de mi corazón” - David Montoya

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

COLOMBIA

1.- “Origen” - Dan Brown

2.- “El gigante enterrado” - Kazuo Ishiguro

3.- “El cielo es azul, la tierra blanca” - Hiromi Kawakami

4.- “Una columna de fuego” - Ken Follett

5.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

6.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

7.- “El hombre que perseguía su sombra” - David Lagercrantz

8.- “It (Eso)” - Stephen King

9.- “El soborno” - John Grisham

10.- “Eva” - Arturo Pérez Reverte

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “Origen” - Dan Brown

2.- “El día que se perdió la cordura” - Javier Castillo

3.- "Patria" - Fernando Aramburu

4.- “Una columna de fuego” - Ken Follett

5.- “Eva” - Arturo Pérez-Reverte

6.- “El fuego invisible” - Javier Sierra

7.- “Historias de un náufrago hipocondríaco” - José Angel Gómez Iglesias

8.- “Lo que quiero lo consigo” - Amanda Seibiel

9.- “Cuentos victorianos de Navidad” - Colectivo

10.- “La maldita manía de quererte” - Manuel Montalvo

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The Rooster Bar" - John Grisham

2.- "Orgin" - Dan Brown

3.- "Deep Freeze" - John Sanford

4.- "Uncommon Type" - Tom Hanks

5.- "Sleeping Beauties" - King/King

6.- "Fairytale" - Danielle Steel

7.- "A Column of Fire" - Ken Follett

8.- “Quick & Dirty" - Stuart Woods

9.- "Strange Weather" - Joe Hill

10.- "The Girl Who Takes an Eye for an Eye" - David Lagercrantz

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

2.- “Origen” - Dan Brown

3.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

4.- “It (Eso)” - Stephen King

5.- “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” - Amalia Andrade

6.- “Una columna de fuego” - Ken Follett

7.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

8.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

9.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

10.- “Juego de tronos - Canción de hielo y fuego” - George R.R. Martin

(Fuente: Gandhi)

URUGUAY

1.- “Origen” - Dan Brown

2.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

3.- “La mujer del camarote 10” - Ruth Ware

4.- “El hombre que perseguía su sombra” - David Lagercrantz

5.- “Una historia americana” - Fernando Buttazoni

6.- “Una columna de fuego” - Ken Follett

7.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

8.- “Eva” - Arturo Pérez Reverte

9.- "El señor de las sombras" - Cassandra Clare

10.- “La chica del tren” - Paula Hawkins

(Fuente: Librerías Bookshop)