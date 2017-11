Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “La herida” - Jorge Fernández Díaz

2.- “Origen” - Dan Brown

3.- “El puñal” - Jorge Fernández Díaz

4.-“Los pacientes del doctor García” - Almudena Grandes

5.- “El salto de papá” - Martín Sivak

6.-“Asesinato en el Orient Express” - Agatha Christie

7.- “Faraón” - Wilbur Smith

8.- “Patria” - Fernando Aramburu

9.- “Los besos en el pan” - Almudena Grandes

10.- “Revival” - Stephen King

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Origen” - Dan Brown

2.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

3.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

4.- “Mil veces hasta siempre” - John Green

5.- “Santa María de Iquique” - Carlos Tromben

6.- “Una columna de fuego “ - Ken Follett

7.- “El último virrey del Perú” - Bruno Polack

8.- “La muerte se desnuda en La Habana” - Hernán Rivera Letelier

9.- “Los amantes de Praga” - Alyson Richman

10.- “It (Eso)” - Stephen King

(Fuente: Diario El Mercurio)

COLOMBIA

1.- “Origen” - Dan Brown

2.- “El soborno” - John Grisham

3.- “Los restos del día” - Kazuo Ishiguro

4.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

5.- “Nunca me abandones” – Kazuo Ishiguro

6.- “Una columna de fuego” - Ken Follett

7.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

8.- “El gigante enterrado” - Kazuo Ishiguro

9.- “Elon Musk” – Ashlee Vance

10.- “El hombre que perseguía su sombra” - David Lagercrantz

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “Indomable” - @srtabebi

2.- “Más oscuro” - E.L. James

3.-“Yo soy Eric” - Megan Maxwell

4.- “Suero de una noche de verano” - Enfermera Saturada

5.- “Origen” - Dan Brown

6.- "Patria" - Fernando Aramburu

7.- “Una columna de fuego” - Ken Follett

8.- “El fuego invisible” - Javier Sierra

9.- “Eva (Serie Falcó)” - Arutor Pérez-Reverte

10.- “Niebla en Tánger” - Cristina López Barrio

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "Oathbringer: Book Three" - Brandon Sanderson

2.- "Hardcore Twenty-Four" - Janet Evanovich

3.- "The Rooster Bar" - John Grisham

4.-"The Midnight Line" - Lee Child

5.-"End Game" - David Balducci

6.- "Origin" - Dan Brown

7.-"Artemis" - Andy Weir

8.- “Two Kinds of Truth” - Michael Connelly

9.-"Typhoon Fury" - Cussler Morrison

10.- "Every Breath You Take" - Mary Higgins Clark

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

2.- “Origen” - Dan Brown

3.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

4.- “It (Eso)” - Stephen King

5.- “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” - Amalia Andrade

6.- “Una columna de fuego” - Ken Follett

7.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

8.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

9.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

10.- “Juego de tronos - Canción de hielo y fuego” - George R.R. Martin

(Fuente: Gandhi)