Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “La herida” - Jorge Fernández Díaz

2.- “Origen” - Dan Brown

3.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

4.- “Mil veces hasta siempre” - John Green

5.- “Más oscuro” - E.L. James

6.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

7.- “El soborno” - John Grisham

8.- “Wigetta y el cuento jamás contado” - Vegetta777 y Willyrex

9.- “It” - Stephen King

10.- “Eva” - Arturo Pérez-Reverte

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

2.- “Origen” - Dan Brown

3.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

4.- “Mil veces hasta siempre” - John Green

5.- “Santa María de Iquique” - Carlos Tromben

6.- “Los amantes de Praga” - Alyson Richman

7.- “La muerte se desnuda en La Habana” - Hernán Rivera Letelier

8.- “Más oscuro” - E.L. James

9.- “Una columna de fuego “ - Ken Follett

10.- “El soborno” - John Grisham

(Fuente: Diario El Mercurio)

ESPAÑA

1.- "Patria" - Fernando Aramburu

2.- “El fuego invisible” - Javier Sierra

3.- “1921, diario de una enfermera” - Eligio R. Montero

4.- “El día que se perdió el amor” - Javier Castillo

5.- “Origen” - Dan Brown

6.- “No me dejes” - Máxim Huerta

7.- “Una columna de fuego “ - Ken Follett

8.- “Eva” - Arturo Pérez-Reverte

9.- “Más oscuro” - E.L. James

10.- “Niebla en Tánger” - Cristina López Barrio

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The Woman in the Window" - A.J. Finn

2.- "Origin" - Dan Brown

3.- "The Rooster Bar" - John Grisham

4.- "Little Fires Everywhere" - Celest Ng

5.- "Robicheaux" - James Lee Burke

6.- "Unbound" - Stuart Woods

7.- "Sing, Unburied, Sing" - Jesmyn Ward

8.- "Year One" - Nora Roberts

9.- "The Midnight Line" - Lee Child

10.- "Before We Were Yours" - Lisa Wingate

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

2.- “Origen” - Dan Brown

3.- “Gravity Falls. Diario 3” - Disney

4.- “It (Eso)” - Stephen King

5.- “Una columna de fuego” - Ken Follett

6.- “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” - Amalia Andrade

7.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

8.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

9.- “It (Eso)” (Edición película) - Stephen King

10.- “Corazonadas” - Benito Taibo

(Fuente: Gandhi)