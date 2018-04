Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “Gravity Falls. Comic 1” - Disney

2.- “La herida” - Jorge Fernández Díaz

3.- “La transparencia del tiempo” - Leonardo Padura

4.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

5.- “Magnetizado” - Carlos Busqued

6.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

7.- “Patria” - Fernando Aramburu

8.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

9.- “El puñal” - Jorge Fernández Díaz.

10.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Sigo siendo yo” - Jojo Moyes

2.- “Los amantes de Praga” - Alyson Richman

3.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

4.- “Coco. La novela” - Disney

5.- “Llámame por tu nombre” - André Aciman

6.- “Bellas durmientes” - Stephen King

7.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

8.- “Ready player one” - Ernest Cline

9.- “Toda la verdad” - Karen Cleveland

10.- “It (Eso)” - Stephen King

(Fuente: Diario El Mercurio)

COLOMBIA

1.- “La noche que mataron a Bolívar” - Mauricio Vargas

2.- “Toda la verdad” - Karen Cleveland

3.- “Los Médici” - Matteo Strukul

4.- “Origen” - Dan Brown

5.-“Los divinos” – Laura Restrepo

6.-“Mujeres que compran flores” – Vanessa Montfort

7.-“Una novela criminal” – Jorge Volpi

8.- “La perra” - Pilar Quintana

9.- “Los Médici. Un hombre al poder” - Matteo Strukul

10.- “Bajo cielos lejanos” - Sarah Lark

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “Las almas de Brandon” - César Brandon Ndjocu

2.- “Las hijas del capitán” - María Dueñas

3.- “Los perros duros no bailan” - Arturo Pérez-Reverte

4.- “Seremos recuerdos” -Elísabet Benavent

5.- “Con un cassette y un boli bic” - Defreds

6.- “Fuimos canciones” - Elísabet Benavent

7.- “El día que se perdió el amor” - Javier Castillo

8.- “Las hijas del agua” - Sandra Barneda

9.- “Ahora que ya bailas” - Miguel Gane

10.- “Seremos recuerdos” - Elísabet Benavent

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "After Anna" - Lisa Scottoline

2.- "The Thief" - J.R. Ward

3.- "Shoot First" - Stuart Woods

4.- "The Sixth Day" - Catherine Coulter y J.T. Ellison

5.- "I've Got My Eyes on You" - Mary Higgins Clark

6.- "Red Alert" - James Patterson y Marshall Karp

7.-"Circe" - Madeline Miller

8.- "The Great Alone" - Kristin Hannah

9.- "The Disappeared" - C.J. Box

10.-"Little Fires Everywhere" - Celest Ng

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

2.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

3.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

4.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

5.- “Gravity Falls. Diario 3” - Disney

6.- “Persona normal” - Benito Taibo

7.- “Amor a cuatro estaciones” - Nacarid Portal Arraez

8.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

9.- “El libro salvaje” - Juan Villoro

10.- “Ojalá te enamores” - Alejandro Ordóñez

(Fuente: Gandhi)

URUGUAY

1.- “Toda la verdad” - Karen Cleveland

2. -“Más allá del invierno” - Isabel Allende

3.- “El sentir de las violetas” - Diego Fischer

4.- “La llamada de la tribu” - Mario Vargas Llosa

5.- “Los ocho magníficos” - Mario Delgado Aparaín

6.- “El rey” - Daniel Baldi

7.- “La razón de estar contigo. El regreso a casa” - Bruce Cameron

8.- “El lugar inalcanzable” - Claudia Amengual

9.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

10.-“Yo soy Simon” - Becky Albertalli.

(Fuente: Librerías Bookshop)