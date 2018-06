Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “Caos” - Magalí Tajes

2.- “Las hijas del capitán” - María Dueñas

3.- “El espejo africano” - Liliana Bodoc

4.- “Gravity Falls. Comic 1” - Disney

5.- “Gravity Falls. Dipper y Mabel” - Disney

7.- “La ilusión de los mamíferos” - Julián López

8.- “Gravity Falls. Guía de misterio y diversión” - Disney

9.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

10.- “Bellas durmientes” - Stephen King

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “El silencio de los malditos” - Carlos Pinto

2.- “El hombre que miraba al cielo” - Hernán Rivera Letelier

3.- “Las hijas del capitán” - María Dueñas

4.- “Origen” - Dan Brown

5.- “Los amantes de Praga” - Alyson Richman

6.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

7.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

8.- “La bruja” - Camila Lackberg

9.- “El soborno” - John Grisham

10.- “It” (ESO) - Stephen King

(Fuente: Diario El Mercurio)

ESPAÑA

1.- “La desaparición de Stephanie Mailer” - Joël Dicker

2.- “Las hijas del capitán” - María Dueñas

3.- “Lo que quiero lo consigo” - Amanda Seibiel

4.- “Ordesa” - Manuel Vilas

5.- “Las hijas del capitán (tapa dura)” - María Dueñas

6.- “Solo quiero morir a tu lado” - Amanda Seibiel

7.- “El cuento de la criada” - Margaret Atwood

8.- “El día que se perdió la cordura” - Javier Castillo

9.- “Házmelo como tú sabes” - Amanda Seibiel

10.- “Patria” - Fernando Aramburu

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The President is Missing" - James Patterson y Bill Clinton

2.- "The Perfect Couple" - Elin Hilderbrand

3.- “The Outsider" - Stephen King

4.- "Tom Clancy: Line of Sight" - Mike Maden

5.- "Shelter in Place" - Nora Roberts

6.- "The Fallen" - David Baldacci

7.- “There There” - Tommy Orange

8.- "When Life Gives You Lululemons" - Lauren Weisberger

9.- “Before We Were Yours” - Lisa Wingale

10.- "Bring Me Back” - B.A. Paris

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

2.- “Los perros duros no bailan” - Arturo Pérez-Reverte

3.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

4.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

5.- “Ojalá te enamores” - Alejandro Ordóñez

6.- “Una novela criminal” - Jorge Volpi

7.- “Persona normal” - Benito Taibo

8.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

9.- “Pedro Páramo” - Juan Rulgo

10.- “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” - Amalia Andrade Arango

(Fuente: Gandhi)

URUGUAY

1.- “Caos” - Magalí Tajes

2.- “El caso Fitzgerald” - John Grisham

3.- “Cuando fuimos los peripatéticos” - Héctor Lozano

4.- “La mujer que volvió del abismo” - Ruperto Long

5.- “Negro como el mar” - Mary Higgins Clark

6.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

7.- “El día que se perdió la cordura” - Javier Castillo

8.- “El apartamento” - Danielle Steel

9.- “El psicoanalista” - John Katzenbach

10.- “Las hijas del capitán” - María Dueñas

(Fuente: Librerías Bookshop)