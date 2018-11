Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.-“La voz ausente” - Gabriel Rolón

2.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach

3.- “Gravity Falls. Diario 3” - Disney

4.- “Sabotaje” - Arturo Pérez-Reverte

5.- “Una familia anormal. En busca del tesoro de Minuca” - Lyna Vallejos

6.- “Kentukis” - Samanta Schweblin

7.- “Quién no” - Claudia Piñero

8.- “Aquí hay dragones” - Florencia Bonelli

9.- “Zafiros en la piel - Viviana Rivero

10.- “La muerte del comendador” - Haruki Murakami

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Tú no matarás” - Julia Navarro

2.- “La reina Isabel cantaba rancheras” - Hernán Rivera Letelier

3.- “Las venganzas de las cautivas” - Carmen Gloria López

4.- “Los ladrones de seda” - Dirk Husemann

5.- “Cada suspiro” - Nicholas Sparks

6.- “Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes” - Ben Brooks

7.- “Una noche en el paraíso” - Lucía Berlin

8.- “Cazar al cazador” - Pascale Bonnefoy

9.- “El laberinto en llamas” - Rick Riordan

10.- “El secreto de Xein” - Laura Gallego

(Fuente: www.megustaleer.cl)

COLOMBIA

1.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach

2.-“Satanás” – Mario Mendoza

3.-“Yo, Julia” – Santiago Posteguillo

4.- “La muerte del comendador” - Haruki Murakami

5.- “La gran estafa” - John Grisham

6.- “La desaparición de Stephanie Mailer” - Joël Dicker

7.-“El psiconalista” – John Katzenbach

8.-“El visitante” – Stephen King

9.- “El cielo a tiros” - Jorge Franco

10.-“Las hijas del capitán” – Maria Dueñas

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “Reina roja” - Juan Gómez Jurado

2.- “Yo, Julia” - Santiago Posteguillo

3.- “Yo soy Eric Zimmerman” - Megan Maxwell

4.- “Tú no matarás” - Julia Navarro

5.- “Memorias de una salvaje” - @Srtabebi

6.- “Tu lado del sofá” - Patricia Benito

7.- “Dónde estás Bernadette” - María Semple

8.- “Un mar violeta oscuro” - Ayanta Barilli

9.- “Los señores del tiempo” - Eva García Sáenz de Urturi

10.- “El paciente siempre llama dos veces” - Enfermera Saturada

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The Reckoning" - John Grisham

2.- "Elevation" - Stephen King

3.- "Dark Sacred Nights" - Michael Connelly

4.- "Every Breath" - Nicholas Sparks

5.- "The Next Person You Meet in Heaven" - Mitch Albom

6.- “Ambush” - Patterson/Born

7.- “Holy Ghost” - John Stanford

8.- "Unsheltered" - Barbara Kingsolver

9.- "A Spark of Light" - Jodi Picoult

10.-"Alaskan Holiday" - Debbie Macomber

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- “Pero a tu lado” - Amy Lab

2.- “El caballero de la armadura oxidada” - Robert Fisher

3.- “1984” - George Orwell

4.- “Aura” - Carlos Fuentes

5.- “El diario de Ana Frank” - Ana Frank

6.- “Las batallas en el desierto” - José Emilio Pacheco

7.- “Tokio Blues” - Haruki Murakami

8.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

9.- “Rebelión en la granja” - George Orwell

10.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

(Fuente: Gandhi)

URUGUAY

1.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach

2.- “Las fiebres de la memoria” - Gioconda Belli

3.- “Una noche mágica” - Danielle Steel

4.- “La muerte del comendador” - Haruki Murakami

5.- “Caos” - Magalí Tajes

6.- “Sabotaje” - Arturo Pérez Reverte

7.- “Memorias del calabozo” - Mauricio Rosencof

8.- “El fin de la inocencia” - Pablo Vierci

9.- “Una novela criminal” - Jorge Volpi

10. -“La madre” - Marie Kondo

(Fuente: Librerías Bookshop)