Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “La voz ausente” - Gabriel Rolón

2.- “Serotonina” - Michel Houellebecq

3.- “Prohibido morir aquí” - Elizabeth Taylor

4.- “Gravity Falls. Diario 3” - Disney

5.- “Arde la vida” - Magali Tajes

6.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach

7.- “Caos” - Magalí Tajes

8.- “Kentukis” - Samanta Schweblin

9.- “El visitante” - Stephen King

10.- “Quién no” - Claudia Piñeiro

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Matadero de Franklin”- Simón Soto

2.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

3.- “Incontables” - Pedro Lemebel

4.- “La venganza de las cautivas” - Carmen Gloria López

5.- “Cátedras paralelas” - Andrés Gallardo

(Fuente: diario El Mercurio)

1.- “Y la muerte, su legado” - George R.R. Martin

2.- “Las hijas de la villa de las telas” - Anne Jacobs

3.- “La hija del relojero” - Kate Morton

4.- “La melodía del tiempo” - José Luis Perales

5.- “Código Chile” - Carlos Basso

(Fuente: megustaleer.cl)

ESPAÑA

1.- “Todo lo que nunca fuimos” - Alice Kellen

2.- “Tú no matarás” - Julia Navarro

3.- “La muerte del comentador” - Haruki Murakami

4.- “Trilogía de La ciudad blanca” - Eva García Sáenz de Urturi

5.- “Yo, Julia” - Santiago Posteguillo

6.- “Memorias de una salvaje” - @Srtabebi

7.- “Sempiterno” - José Ángel Gómez Iglesias

8.- “Nos vemos en abril” - Fernando Elvira

9.- “Las hijas de la villa de las telas” - Anne Jacobs

10.- “Serotonina” - Michael Houellebecq

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "Where the Crawdads Sing" - Della Owens

2.- "Liar Liar" - James Patterson y Candace Fox

3.- “Crucible” - James Rollins

4.- "Turning Point" - Danielle Steel

5.- "The Reckoning" - John Grisham

6.- "The Golden Tresses of the Dead" - Alan Bradley

7.- "Fire & Blood" - George R.R. Martin

8.- "Every Breath" - Nicholas Sparks

9.- "Long Road to Mercy" - David Baldacci

10.- "An Anonymous Girl" - Greer Hendricks y Sarah Pekkanen

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach

2.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli

3.- “Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes” - Ben Brooks

4.- “Gravity Falls. Diario 3” - Disney

5.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

6.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

7.- “Y colorín colorado esta historia aún no se ha acabado” - Odin Dupeyron

8.- “Tokio Blues” - Haruki Murakami

9.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

10.- “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” - Amalia Andrade

(Fuente: Gandhi)

URUGUAY

1.- “Arde la vida” - Magalí Tajes

2.- “Doña Cándida Saravia” - Diego Fischer

3.- “Caos” - Magalí Tajes

4.- “La hija del relojero” - Kate Morton

5.- “Tú no matarás” - Julia Navarro

6.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach

7.- “La gran estafa” - John Grisham

8.- “Serotonina” - Michel Houellebecq

9.- “Una noche en el paraíso” - Lucía Berlín

10.- “Playa sola” - Ariel González Testen

(Fuente: Librerías Bookshop)