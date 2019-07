Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.- “A dos metros de ti” - Rachael Lippincott

3.- “Claus y Lucas” - Kristof Agota

4.- “Arde la vida” - Magalí Tajes

5.- “Dime, ¿quién es como Dios?” - Florencia Bonelli

6.- “Olga” - Bernhard Schlink

7.- “La bailarina de Auschwitz” - Eger Edith

8.- “La voz ausente” - Gabriel Rolón

9.- “Recuerdos del futuro” - Siri Hustvedt

10.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.- “Sí, si es contigo” - Calle y Poché

3.- “La última carta de amor” - Jojo Moyes

4.- “La casa alemana” - Annette Hess

5.- “A dos metros de ti” - Rachel Lippincott

6.- “El visitante” - Stephen King

7.- “Juego de tronos” - George R.R. Martin

8.- “Serotonina” - Michel Houellebeq

9.- “El tatuador de Auschwitz“ - Heather Morris

10.- “El chico que siguió a su padre hasta Auschwitz” - Jeremy Dronfield

(Fuente: periódico El Mercurio)

COLOMBIA

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.- “Algún día, hoy” - Ángela Becerra

3.- “La casa alemana” - Annette Hess

4.- “Guayacanal” - William Ospina

5.- “Akelarre” - Mario Mendoza

6.- “La bailarina de Auschwitz” - Eger Edith

7.- “Las hijas de la villa de las telas” - Anne Jacobs

8.- “El amor en tiempos del cólera” - Gabriel García Márquez

9.- “El chico que siguió a su padre hasta Auschwitz” - Jeremy Dronfield

10.- “La hija olvidada” - Armando Lucas Correa

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “Eleanor Oliphant está perfectamente” - Gail Honeyman

2.- “El día que se perdió la cordura” - Javier Castillo

3.- “La sospecha de Sofía” - Paloma Sánchez Garnica

4.- “En los zapatos de Valeria” - Elísabet Benavent

5.- “Valeria en el espejo” - Elísabet Benavent

6.- “Perfect” - Alison G. Bailey

7.- “El ángel negro” - Laura Higuera

8.- “El día que se perdió el amor” - Javier Castillo

9.- “Yo, Julia” - Santiago Posteguillo

10.- “Ciudad de hueso” - Cassandra Clare

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The New Girl" - Daniel Silva

2.- "Where the Crawdads Sing" - Della Owens

3.- "The Nickel Boys" - Colson Whitehead

4.- "Under Currents" - Nora Roberts

5.- "Window on the Bay" - Debbie Macomber

6.- "Summer of '69" - Elin Hildrebrand

7.- "City of Girls" - Elizabeth Gilbert

8.- "Backlash" - Brad Thor

9.- "Lost and Found" - Danielle Steel

10.- "The Adventure Zone: Murder on the Rockport Limited!" -McElroy/Pietsch

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.- “Sí, si es contigo” - Calle y Poche

3.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

4.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

5.- “A dos metros de ti” - Rachael Lippincott

6.- “Rayuela” - Julio Cortázar

7.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach

8.- “La insoportable levedad del ser” - Milan Kundera

9.- “Temporada de huracanes” - Fernanda Melchor

10.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

(Fuente: Gandhi)