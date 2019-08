Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “Adiós” - Cielo Latini

2.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

3.- “La noche de la Usina” - Eduardo Sacheri

4.- “Pecho frío” - Jaime Bayly

5.- “A dos metros de ti” - Rachael Lippincott

6.- “Arde la vida” - Magalí Tajes

7.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

8.- “Stranger Things. Mentes peligrosas” - Gwenda Bond

9.- “Prohibido morir aquí” - Elizabeth Taylor

10.- “Olga” - Bernhard Schlink

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.- “El autodidacta” - Hernán Rivera Letelier

3.- “Sí, sí es contigo” - Calle y Poché

4.- “Stranger Things: Mundos al revés” - Gina McIntyre

5.- “A dos metros de ti” - Rachael Lipincott

6.- “Los últimos días de Clayton & Co.” - Francisca Solar

7.- “Vienen por ti” - Andrea Larrabel

8.- “El legado de la villa de las telas” - Anne Jacobs

9.- “La casa alemana” - Annette Hess

10.- “El visitante” - Stephen King

(Fuente: periódico El Mercurio)

COLOMBIA

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.- “Algún día, hoy” - Ángela Becerra

3.- “Guayacanal” - William Ospina

4.- “La casa alemana” - Annette Hess

5.- “La hija olvidada” - Armando Lucas Correa

6.- “La villa de las telas” - Anne Jacobs

7.- “Akelarre” - Mario Mendoza

8.-“La sospecha de Sofía” – Paloma Sánchez

9.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

10.-“Los ladrones de seda” – Dirk Husemann

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “El día que se perdió el amor” - Javier Castillo

2.- “Perfect” - Alison G. Bailey

3.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

4.- “El día que se perdió la cordura” - Javier Castillo

5.- “El legado de la villa de las telas” - Anne Jacobs

6.- “El ángel negro” - Laura Higuera

7.- “En los zapatos de Valeria” - Elísabet Benavent

8.- “Ofrenda a la tormenta” - Dolores Redondo

9.-“Memorias de una salvaje” - Srtabebi

10.- “After” - Anna Todd

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "Where the Crawdads Sing" - Della Owens

2.- "The Inn" - James Patterson con Candace Fox

3.- "The Bitterroots" - C.J. Box

4.- "One Good Deed" - David Baldacci

5.- "Outfox" - Sandra Brown

6.- "The Nickel Boys" - Colson Whitehead

7.- "The Turn of the Key" - Ruth Ware

8.- "Contraband" - Stuart Woods

9.- "The New Girl" - Daniel Silva

10. "Blood Truth" - J.R. Ward

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “Aura” - Carlos Fuentes

2.-“Eleanor & Pak” - Rainbow Rowell

3.- “Las batallas en el desierto” - José Emilio Pacheco

4.- “Tokio Blues” - Haruki Murakami

5.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

6.- “Bajo la misma estrella” - John Green

7.-“El llano en llamas” - Juan Rulfo

8.-“La insoportable levedad del ser” - Milan Kundera

9.- “Cartas de amor a los muertos” - Ava Dellaira

10.- “A todos los chicos de los que me enamoré” - Jenny Han

(Fuente: Gandhi)