“Una mujer fantástica”, reconocida en los Premios GLAAD

BEVERLY HILLS, California, EE.UU. (AP) — La chilena “Una mujer fantástica”, que ganó el Oscar a la mejor película en lengua extranjera el mes pasado, fue reconocida el jueves como mejor cinta con estreno limitado en la 29na edición de los Premios GLAAD, que también galardonó a la cantante Britney Spears.

La serie de televisión "This is us" se llevó el premio a la mejor serie dramática y "Master of none" recibió un galardón por el episodio en el que Lena Waithe desvela su homosexualidad a su familia. Halle Berry entregó el premio a Waithe, y las dos actrices se dieron un largo abrazo sobre el escenario.

Spears recibió de manos del puertorriqueño Ricky Martin el premio Vanguardia concedido por GLAAD, una organización por los derechos de las personas gay, lesbianas, bisexuales y transgénero.

Los Premios GLAAD reconocen proyectos que proporcionan “descripciones justas, precisas y multidimensionales”, de personajes LGBTQ.

La entrega de los galardones se divide en dos ceremonias. La segunda tanda de ganadores se conocerá el próximo 5 de mayo en Nueva York.