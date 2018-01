¿Qué le queda a un fan de la realeza sin boda ni The Crown?

NUEVA YORK (AP) — ¿Eres un maniático de la realeza, de esos que se dan un atracón de series de TV?

La Casa de Windsor ha proporcionado cinco monarcas británicos hasta la fecha pero a ti te tomó apenas un instante ver la segunda temporada de "The Crown" en Netflix. Y la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle es recién en mayo, ¡por todos los cielos!

Se ha dicho que la tercera temporada de "The Crown" se estrenará apenas en 2019, así que, ¿qué le queda a un obsesionado con la realeza en el ínterin?

He aquí algunas ideas de lo que puedes ver y leer mientras esperas:

UNA CORONACIÓN

El Smithsonian Channel conmemorará el 65to aniversario de la coronación de la reina Isabel II el 14 de enero con una inusual aparición televisiva de la monarca en un nuevo documental sobre su gran día, acertadamente titulado "The Coronation". La reina de 91 años recuerda la corona del rey Eduardo que lució solo una vez, un ornamento de oro de más de 2 kilogramos (5 libras) hecho en 1660 con 440 joyas. El documental, que se transmitirá en Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, fue realizado por la BBC en sociedad con la ABC de Australia.

"VICTORIA"

¿Qué tal la segunda temporada de esta serie de Masterpiece que comenzó en el 2016? La temporada 2 comienza el 14 de enero y se ha confirmado una tercera. El programa hasta ahora se ha enfocado en los primeros días de reinado de la reina Victoria. Es protagonizado por Jenna Coleman como la joven y ansiosa Victoria y Tom Hughes como el seco pero apuesto príncipe Alberto. La mayoría de los estadounidenses lo conoce como una serie de PBS, pero cada temporada se ha transmitido en el Reino Unido por ITV antes de llegar al continente americano. Hay mucho drama tipo "Upstairs Downstairs" (“Los de arriba y los de abajo”) y comentarios ingeniosos curiosamente divertidos que hacen que valga la pena.

LA CASA DE WINDSOR

"Diana, in Her Own Words", ''Empire of the Tsars", ''Prince Philip: The Plot to Make a King", ''Elizabeth at 90: A Family Tribute", ''The Royals" y "The Royal House of Windsor" están todos disponibles en Netflix. Puedes amarlos u odiarlos, pero que sepas que hay una mezcla de drama y documental disponible para ti. La primera temporada de "The Royal House of Windsor", un documental de Channel 4 en el Reino Unido, incluye entrevistas y material de archivo que encaja bien con los acontecimientos cubiertos en "The Crown". Comienza durante la Primera Guerra Mundial mientras la familia sobrelleva el sentimiento antialemán y cambia los apellidos paternos de origen alemán por el de Windsor.

Si te interesa viajar en el tiempo está la serie de Showtime "The Tudors", disponible en Netflix. Es protagonizada por Jonathan Rhys Meyers y cubre la tumultuosa corte del rey Enrique VIII en el siglo XVI. También está en Netflix "Reign", un vívido drama originalmente transmitido por CW que abarca el ascenso de María Estuardo. La serie tiene mucho sexo e intriga política.

LO ÚLTIMO DE LA GRAN PANTALLA

Si lo tuyo son las grandes producciones de cine, mira "Dunkirk" y "Darkest Hour". Ambas cubren la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial y en la segunda, Winston Churchill (interpretado por el reciente ganador del Globo de Oro Gary Oldman), flamante primer ministro, debe decidir si lucha o negocia con Adolfo Hitler. La cruda "Dunkirk" pone al espectador en la playa y en el centro del peligro en la famosa evacuación durante la feroz batalla en el pueblo francés de Dunquerque.

Estrenada en 2017 y aún disponible “on demand” está "Victoria & Abdul", un seguimiento a "Mrs. Brown", protagonizada en 1997 por Judy Dench. Ambas presentan a Dench como una triste reina Victoria.

QUÉ LEER

Existe un libro oficial para "The Crown". Escrito por el historiador británico Robert Lacey, "The Crown: The Official Companion, Volume 1" cubre desde 1947 hasta 1955. Para todos los seguidores de la serie que acudieron a Wikipedia y YouTube en busca de los verdaderos sucesos presentados en la serie, este libro será la cereza del pastel. Además de ofrecer detalles sobre la producción y el elenco, incluye montones de fotografías e información verificada. Habrá más volúmenes.

Es fácil perderse entre tantas opciones de lectura sobre la familia real, sus generaciones y dramas, y cada texto ofrece distintos tonos y niveles de credibilidad.

Un libro, descrito por el Sunday Telegraph como poseedor de un "encanto vivaz", es "Philip and Elizabeth: Portrait of a Royal Marriage" de Gyles Brandreth — quien, según Amazon, ha conocido a todos los protagonistas, no cita fuentes anónimas, conoce al duque de Edimburgo desde hace 25 años y lo entrevistó. El libro fue publicado en edición de bolsillo en 2016.

Si lo que buscas es algo de controversia literaria lee "The Royals" de 1997, un provocador libro de Kitty Kelley, quien presenta la trastienda del Palacio de Buckingham.

Y si quieres saber más sobre el príncipe Carlos, "Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life" de Sally Bedell Smith le da una fresca mirada a la vida del heredero al trono de mayor edad en más de 300 años. Está disponible en rústica e incluye los años que siguieron a la muerte de la princesa Diana y su matrimonio con Camila.

EN QUÉ SUMERGIRTE ONLINE

El cibersitio del New York Times recapitula cada episodio de "The Crown" en historias escritas, pero va un poco más allá. Por medio de los milagrosos hipervínculos y su propia función "Times Machine", vincula a los navegantes con reportajes originales del periódico — y sus páginas originales en PDF detallan numerosos sucesos de la vida real cubiertos en la serie.

The History Channel, siendo un canal dedicado a la historia, aborda de lleno "The Crown". Su sitio web, History.com, es un banquete de corroboración de datos y otros reportajes de época que van desde la vida privada de la reina Isabel II hasta la crisis de Suez y el asesinato del presidente John F. Kennedy. Fotos de época se exhiben junto a imágenes de escenas y personajes clave, como una de Claire Foy como Isabel II en Netflix junto a otra de la verdadera reina en la misma pose.