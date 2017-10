sinfiltro: Frustrado con las redes, Chascas escribe Hashtag

NUEVA YORK (AP) — La vida no se puede resumir en un hashtag y la felicidad no se puede medir con “likes”. Esta es la premisa de la nueva obra literaria de José Ignacio “Chascas” Valenzuela, que el autor chileno escribió tras decepcionarse con lo que califica como “el reino de la superficialidad”.

“Hashtag” (Nube de Tinta, 2017), un libro emotivo, juvenil y muy actual, proviene de un escritor que está activo en las redes sociales y que afirma disfrutarlas, pues le han permitido mantenerse conectado con familiares y amigos alrededor del mundo, además de comunicarse con sus fans.

“Cuando explotó el tema de Google, del internet, de las redes sociales, yo pensé, a lo mejor ilusamente, que todo esto nos iba a acercar los unos a los otros, que todo esto iba a democratizar el acceso a la información, que de alguna manera internet nos iba a hacer más inteligentes porque íbamos a poder empatizar con otras personas”, dijo el autor en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press desde Miami, donde reside. “Con el tiempo me fui decepcionando muy fuerte de esto porque me empecé a dar cuenta de que el internet, y sobre todo las redes sociales, empezaban a convertirse poco a poco como en el reino de la superficialidad, incluso de la mediocridad muchas veces”.

Le frustró ver cómo líderes de opinión “que realmente tenían algo que decir” fueron rápidamente desplazados por aquellos “con más ‘likes’ porque les sacaban más fotos a su ensalada” y dijo que trató de solucionar su propio conflicto existencial sobre este tema escribiendo “Hashtag”.

La novela, que transcurre en Los Ángeles, es protagonizada por Eric, un adolescente millonario introvertido que se siente más cómodo expresándose a través de Instagram por medio de fotos con filtro y muchos hashtags; Jade, su amiga única e incondicional, siempre optimista y con una personalidad tan efervescente como sus cambiantes tintes de cabello; y Chava, un chico que lo ha perdido todo menos las ganas de vivir, a quien conocen en un hospital en medio de circunstancias trágicas.

Valenzuela, que además de novelas escribe guiones de cine y televisión, la estará presentando el próximo miércoles a las 6:30 pm en la librería Books & Books de Suniland Shops, en Pinecrest, Florida.

#losangeles #ciudadinstagram: Seleccionar a la ciudad californiana como escenario de su relato tuvo que ver con esa imagen de fantasía que emana de Hollywood y su similitud con la red social de preferencia del protagonista.

“En Instagram todos los cielos son azules preciosos, todos los césped son verdes esplendorosos, todos nos vemos bronceados, a todos se nos ven los dientes blancos, las lechugas se ven más sabrosas que nunca, y para mí Los Ángeles es como la ciudad Instagram, es una ciudad que conocemos por medio de filtros”, dijo el Chascas. “En Los Ángeles toda la gente es guapa, en Los Ángeles todos son orgánicos, en Los Ángeles todos son yogi, en Los Ángeles todos meditan al sol en las mañanas. Pero basta que tú le quites una pequeña capa de filtro para que veas otra realidad también en Los Ángeles y la realidad es mucho más cruda, mucho más fuerte. Entonces la elegí porque era una ciudad que me convenía para que mi personaje, adicto a las redes y adicto a ponerle filtro a las cosas, pudiera vivir también una realidad llena de filtros”.

#personajes #vida real #jingandjang: El autor considera a Eric y Chava dos caras opuestas de la misma moneda a los que imprimió algunas características de su propia personalidad, como el gusto por la soledad. También les obsequió algunas de sus vivencias más fuertes, como aquella en el hospital. Valenzuela, quien de adolescente se fracturó la columna, pasó casi tres años internado y fue sometido a 15 operaciones en una experiencia que por primera vez decidió incorporar a una obra de ficción.

“Son dos personajes que me los saqué de muy adentro”, dijo. “Cada uno representa como un estado distinto de mi vida, por decirlo de alguna manera, y Jade, por el otro lado, es quien me gustaría ser a mí. Me gustaría tener ese optimismo a prueba de todo, me gustaría tener esa fuerza de voluntad tan categórica que ella tiene. Y además a Jade le regalé mis gustos musicales ochenteros”.

#escritormediatico #feedback: Si hay algo que el Chascas sí disfruta de las redes sociales, es mantener a sus seguidores actualizados sobre sus andares y su trabajo, y retroalimentarse de ellos.

“Una de las cosas que más me está gustando digamos de ser como lo que los españoles llaman un escritor más mediático es el hecho de poder entrar en contacto directamente con mis lectores. Eso, para alguien que se crio y que creció sin redes sociales como yo, es muy sorprendente. ... Es una actividad que yo celebro permanentemente y más aún siendo escritor, que es la profesión más aburrida y solitaria del mundo”.

Si pudiera usar tan solo un hashtag para definirse como escritor, sería #obsesivo, pero en el buen sentido: “Yo he hecho de la obsesión una virtud”, asegura el prolífico autor.

